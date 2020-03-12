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Фондовые индексы обвалились после решения Трампа о запрете въезда для европейцев

Фондовые индексы обвалились после решения Трампа о запрете въезда для европейцев
12.03.2020, 09:45

Инвесторы негативно отреагировали на объявление Дональда Трампа о запрете европейцам въезжать на территорию США

Финансовые рынки в четверг снова перешли к падению после решения президента США Дональда Трампа о запрете въезда для граждан ЕС, чтобы не допустить распространение коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Инвесторы разочарованы отсутствием широких мер Трампа по борьбе с патогеном, что побудило трейдеров сделать ставку на дальнейшее агрессивное смягчение со стороны Федерального резерва.

Фьючерсы на Euro Stoxx 50 futures STXEc1 упали на 8,3% до самого низкого уровня с середины 2016 года. 

Американские фьючерсы на S&P 500 снизились на 4,9%.

Японский Nikkei упал на 4,4% - до минимуму, который в последний раз наблюдался почти три года назад, индекс MSCI по азиатско-тихоокеанским акциям за пределами Японии потерял 4,7%.

Австралийские акции рухнули на 7,4% до самого низкого уровня за последние три года, индекс Kouli в Сеуле обвалился на 4,8%, что привело к краткому прекращению торговли. Тайские акции SETI рухнули на 8,8% до 8-летнего минимума.

  • 11 марта Дональд Трамп в обращении к нации объявил о запрете на въезд в США из стран Евросоюза на 30 дней. Трамп обвинил власти стран ЕС в недостаточных мерах по борьбе с распространением коронавируса и назвал меры США "беспрецедентно жесткими и агрессивными".
  • Цена нефти марки Brent после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%. Причина падения - срыв сделки ОПЕК о сокращении добычи нефти. Вслед за ценами на нефть 9 марта обрушились фондовые рынки.
Яковенко Катерина
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США фондовый рынок акции коронавирус
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