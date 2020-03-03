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Федрезерв США снизил базовую ставку из-за коронавируса

Федрезерв США снизил базовую ставку из-за коронавируса
03.03.2020, 18:07

ФРС США снизила базовую процентную ставку на 0,5% из-за эпидемии коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США 3 марта снизила базовую процентную ставку на 0,5%, чтобы поддержать экономику в связи с эпидемией коронавируса. Об этом говорится на сайте регулятора.

Cтавка снижена на 0,5 процентного пункта до целевого диапазона 1-1,25%.

"Коронавирус создает развивающиеся риски для экономики. В свете этого и в поддержку достижения своих целей по занятости и ценовой стабильности ФРС приняла решение о снижении целевого диапазона ставки по федеральным фондам", - сказано в сообщении.

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Кучук Марина
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коронавирус ФРС США
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