Федрезерв США снизил базовую ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США 3 марта снизила базовую процентную ставку на 0,5%, чтобы поддержать экономику в связи с эпидемией коронавируса. Об этом говорится на сайте регулятора.

Cтавка снижена на 0,5 процентного пункта до целевого диапазона 1-1,25%.

"Коронавирус создает развивающиеся риски для экономики. В свете этого и в поддержку достижения своих целей по занятости и ценовой стабильности ФРС приняла решение о снижении целевого диапазона ставки по федеральным фондам", - сказано в сообщении.

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