Торги на Уолл-стрит остановили на 15 минут из-за обвала

Основные американские биржевые индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq на открытии торгов 12 марта рухнули более чем на 7% каждый, сообщает Reuters.

Из-за падения индексов торги автоматически остановили на 15 минут − уже второй раз за неделю, отмечает агентство.

После остановки торги были продолжены и индексы упали еще больше. Индекс Dow Jones снизился на 2075,96 пунктов , до 21 477,26 пункта (-8,81%), индекс S&P 500 - на 223,81 пунктов, до 2 517,57 пункта (-8,16%), а индекс Nasdaq Composite - на 635,56 пунктов, до 7 316,49 (-7,99%).

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