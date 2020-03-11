Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Уолл-стрит восстановилась. Индексы США выросли в надежде на меры стимулирования

Уолл-стрит восстановилась. Индексы США выросли в надежде на меры стимулирования
11.03.2020, 11:06

Три основных индекса выросли почти на 5% на следующий день после рекордного падения

Уолл-стрит восстановилась во вторник на фоне скупки подешевевших акций и надежд на меры стимулирования со стороны правительства, сообщает Reuters.

Три основных индекса выросли почти на 5% на следующий день после сильнейшего однодневного падения со времен финансового кризиса 2008 года.

Тем не менее S&P 500 и Nasdaq завершили сессию примерно на 15% ниже рекордных максимумов закрытия, достигнутых 19 февраля.

Президент США Дональд Трамп сказал, что предпримет "значительные шаги", чтобы успокоить страхи рынка, попросив Конгресс о пакете бюджетных мер стимулирования, в том числе о снижении налога на зарплаты.

Инвесторы также ожидают, что Федеральная резервная система на следующей неделе снизит процентные ставки как минимум на половину процентного пункта.

Энергетический сектор восстановился, прибавив 5%. Dow Jones Industrial Average вырос на 4,89% до 25.018,16 пункта, S&P 500 - на 4,94% до 2.882,23 пункта, а Nasdaq Composite - на 4,95% до 8.344,25 пункта.

Все 11 основных секторов S&P 500 закрылись в плюсе во главе с технологическим и чувствительным к изменениям ставки финансовым секторами.

Акции финансовых компаний выросли на 6% после рекордного однодневного падения более чем за десять лет, так как доходность госбондов США восстановилась с рекордных минимумов.

Читайте также: Очень черный понедельник: мировые рынки в рекордном падении. Как это ударит по Украине

Тарасовский Юрий
Напишите нам
фондовый рынок биржа NASDAQ фондовые индексы
Комментарии
Последние новости
 