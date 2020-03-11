Уолл-стрит восстановилась. Индексы США выросли в надежде на меры стимулирования

Уолл-стрит восстановилась во вторник на фоне скупки подешевевших акций и надежд на меры стимулирования со стороны правительства, сообщает Reuters.

Три основных индекса выросли почти на 5% на следующий день после сильнейшего однодневного падения со времен финансового кризиса 2008 года.

Тем не менее S&P 500 и Nasdaq завершили сессию примерно на 15% ниже рекордных максимумов закрытия, достигнутых 19 февраля.

Президент США Дональд Трамп сказал, что предпримет "значительные шаги", чтобы успокоить страхи рынка, попросив Конгресс о пакете бюджетных мер стимулирования, в том числе о снижении налога на зарплаты.

Инвесторы также ожидают, что Федеральная резервная система на следующей неделе снизит процентные ставки как минимум на половину процентного пункта.

Энергетический сектор восстановился, прибавив 5%. Dow Jones Industrial Average вырос на 4,89% до 25.018,16 пункта, S&P 500 - на 4,94% до 2.882,23 пункта, а Nasdaq Composite - на 4,95% до 8.344,25 пункта.

Все 11 основных секторов S&P 500 закрылись в плюсе во главе с технологическим и чувствительным к изменениям ставки финансовым секторами.

Акции финансовых компаний выросли на 6% после рекордного однодневного падения более чем за десять лет, так как доходность госбондов США восстановилась с рекордных минимумов.

Неопределенность на рынке, связанная с коронавирусом, усугубилась срывом сделки ОПЕК+. Цена нефти марки Brent после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%. Вслед за ценами на нефть 9 марта обрушились фондовые рынки.

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