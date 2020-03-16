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Фондовый рынок и нефть продолжили падение

Фондовый рынок и нефть продолжили падение
16.03.2020, 08:17

Акции и нефть продолжили падение, несмотря на действия мировых правительств

Сегодня финансовые рынки Азии открылись снижением котировок акций и нефти, несмотря на попытки мировых правительств поддержать экономику, пишет Reuters.

В частности, фьючерсы на американские акции E-Minis на S&P 500 снизились на 4,77% до дневного торгового лимита за пределами США.

Европейские фондовые индексы EuroStoxx 50 подешевели на 2,8%, а фьючерсы FTSE - на 1,7%.

Индекс акций MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе за пределами Японии упал на 3,1% до самого низкого уровня с начала 2017 года.

Фондовый индекс Nikkei снизился на относительно умеренные 0,14%.

Шанхайские "голубые фишки" подешевели на 1,4%.

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Цены на нефть упали на фоне опасений по поводу мирового спроса. В частности, на 8:17 по Киеву Brent подешевела на 4,64% до $32,28 за баррель, WTI упала на 3,02% до $31,14 за баррель.

Золото подорожало на 1,1% до $1546,74.

Снижение происходит на фоне попыток мировых правительств стабилизировать ситуацию.

В воскресенье Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки до 0-0,25% и пообещала масштабную программу для стабилизации американской экономики.

Банк Японии также провел экстренное совещание для обсуждения новых мер стимулирования, хотя варианты ограничены, поскольку ставки уже отрицательны. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что лидеры G7 проведут телеконференцию в 14:00 по Гринвичу для обсуждения кризиса.

Правительства пытаются успокоить панические настроения инвесторов в связи со стремительным распространение коронавируса и его влиянием на мировую экономику.

При этом официальные данные из Китая уже свидетельствуют о наибольшем падении экономической активности за всю историю наблюдений: промышленное производство упало на 13,5%, а розничные продажи - на 20,5%.

Снижение ставки ФРС в сочетании с обещанием увеличить объем покупок облигаций привело к резкому падению доходности 10-летних казначейских облигаций США до 0,68% с 0,95% в пятницу.

Поначалу это оказало давление на доллар США, хотя и восстановило некоторые позиции на азиатской сессии. Доллар снизился на 1% по отношению к японской иене на 106,82, упав на 1,7% ранее днем. Евро остался на прежнем уровне в $1,1112.

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Андреева Анна
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