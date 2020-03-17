Бизнес на карантине. Рада приняла закон с налоговыми послаблениями

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3220 о поддержке предпринимателей в период карантина из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно документу:

с 1 марта по 30 апреля:

- всех ФОПов и занимающихся независимой профдеятельностью освобождают от уплаты ЕСВ;

- отменяются штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, несвоевременное представление отчетности по ЕСВ;

- отменяются налоги на коммерческую недвижимость и землю;

с 1 марта по 31 мая:

- бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства, за исключением нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты;

с 18 марта по 18 мая:

- вводится мораторий на документальные и фактические проверки бизнеса;

до 1 июля:

- продлевается срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах;

на 3 месяца:

- откладывается обязательное введение РРО для всех категорий “упрощенцев”.

Кроме того, законопроект освобождает граждан от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля и вводит помощь для тех, кто заболел на коронавирус и находится в самоизоляции.

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Президент Зеленский 16 марта призвал обеспечить кредитные каникулы бизнесу на время карантина и выплатить дополнительно по 1000 грн пенсионерам. Также он попросил Минфин начать переговоры с МВФ о предоставлении помощи Украине.

Глава государства предложил ужесточить карантин: закрыть рестораны, ТРЦ, метро, ограничить работу другого транспорта. Кабмин на внеочередном заседании вечером 16 марта одобрил эти предложения.

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