Бизнес на карантине. Рада приняла закон с налоговыми послаблениями

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3220 о поддержке предпринимателей в период карантина из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Согласно документу:
с 1 марта по 30 апреля:
- всех ФОПов и занимающихся независимой профдеятельностью освобождают от уплаты ЕСВ;
- отменяются штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, несвоевременное представление отчетности по ЕСВ;
- отменяются налоги на коммерческую недвижимость и землю;
с 1 марта по 31 мая:
- бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства, за исключением нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты;
с 18 марта по 18 мая:
- вводится мораторий на документальные и фактические проверки бизнеса;
до 1 июля:
- продлевается срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах;
на 3 месяца:
- откладывается обязательное введение РРО для всех категорий “упрощенцев”.
Кроме того, законопроект освобождает граждан от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля и вводит помощь для тех, кто заболел на коронавирус и находится в самоизоляции.
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