Зеленский предлагает кредитные каникулы бизнесу и по 1000 грн пенсионерам

Президент Владимир Зеленский ожидает от Национального банка и Кабинета министров программы кредитных каникул для малого и среднего бизнеса. Пенсионерам, которые получают меньше 5000 грн, он предлагает доплатить по 1000 грн. Об этом глава государства сообщил в видеообращении к украинцам 16 марта в связи с коронавирусом.
“В ближайшее время ожидаем от НБУ, Минфина, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений. Кроме этого граждане, получающие пенсию меньше 5000 грн должны получить доплату в размере 1000 грн”, - сказал он.
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Он также поручил Минфину активизировать переговоры с МВФ и другими международными партнерами о выделении Украине помощи для преодоления последствий коронавируса. Что еще предложил Зеленский, читайте здесь.
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