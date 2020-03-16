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Зеленский предлагает кредитные каникулы бизнесу и по 1000 грн пенсионерам

Зеленский предлагает кредитные каникулы бизнесу и по 1000 грн пенсионерам
16.03.2020, 18:52

Президент Зеленский призывает правительство устроить кредитные каникулы для бизнеса, а пенсионерам выплатить по 1000 грн в связи с коронавирусом

Президент Владимир Зеленский ожидает от Национального банка и Кабинета министров программы кредитных каникул для малого и среднего бизнеса. Пенсионерам, которые получают меньше 5000 грн, он предлагает доплатить по 1000 грн. Об этом глава государства сообщил в видеообращении к украинцам 16 марта в связи с коронавирусом.

“В ближайшее время ожидаем от НБУ, Минфина, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений. Кроме этого граждане, получающие пенсию меньше 5000 грн должны получить доплату в размере 1000 грн”, - сказал он.

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Он также поручил Минфину активизировать переговоры с МВФ и другими международными партнерами о выделении Украине помощи для преодоления последствий коронавируса. Что еще предложил Зеленский, читайте здесь.

  • 12 марта представитель МВФ Джерри Райс заявил на брифинге в Вашингтоне, что увидел желание нового правительства Украины продолжать реформы и работать над новой программой сотрудничества с Фондом. По его словам, МВФ готов к такому сотрудничеству.
  • В декабре 2019 года Украина договорилась с МВФ об открытии трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд, но не выполнила все условия для ее окончательного утверждения. По словам премьера Дениса Шмыгаля, оставшиеся два требования МВФ правительство планирует выполнить за 2-3 недели
  • Хроника борьбы с коронавирусом - здесь.

Читайте также: Кризис наступает. Украине не помогут политические чистки. МВФ - последняя надежда

Кучук Марина
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налоги пенсии коронавирус кредитные каникулы
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