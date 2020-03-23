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Влияние коронавируса на экономику сильнее, чем кризис 2008 года - ОЭСР

Влияние коронавируса на экономику сильнее, чем кризис 2008 года - ОЭСР
23.03.2020, 19:46

По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, мировой экономике потребуются годы, чтобы оправиться от пандемии коронавируса

Экономический шок от пандемии коронавируса будет сильнее, чем финансовый кризис 2008 года, и миру потребуются годы, чтобы оправиться от него. Об этом заявил генсекретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа в комментарии BBC.

Он также отметил, что недавние прогнозы о замедлении мирового ВВП до 1,5% уже выглядят “слишком оптимистичными”.

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По оценке ОЭСР, многие крупнейшие экономики мира впадут в рецессию в ближайшие месяцы. Гурриа отметил, что экономическая неопределенность, вызванная вспышкой коронавируса, уже привела к большему шоку, чем во время террористических атак 11 сентября или финансового кризиса 2008 года.

“И причина в том, что мы не знаем, сколько денег нужно на борьбу с безработицей, так как неизвестно, сколько людей потеряют работу. И мы не знаем, сколько будет нужно для восстановления сотен тысяч малых и средних предприятий, которые уже пострадали", - говорит генсекретарь ОЭСР.

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Кучук Марина
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