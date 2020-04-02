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Fitch прогнозирует глубокую глобальную рецессию в 2020 году

Fitch прогнозирует глубокую глобальную рецессию в 2020 году
02.04.2020, 18:20

Fitch прогнозирует сокращение глобальной экономической активности на 1,9% в 2020 году

Базовый прогноз на фоне влияния распространения эпидемии коронавируса во всем мире - глубокая глобальная рецессия в 2020 году. Такое заявление в четверг сделало международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, сообщает Reuters.

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В сообщении Fitch отмечается, что скорость, с которой распространяется коронавирус, вызвала необходимость еще одного раунда значительных сокращений прогнозов ВВП.

Аналитики агентства прогнозируют сокращение глобальной экономической активности на 1,9% в 2020 году и снижения ВВП США, еврозоны и Соединенного Королевства на 3,3%, 4,2% и 3,9% соответственно.

Также в Fitch подчеркивают, что базовый прогноз не предусматривает возвращения ВВП в США и Европе к уровням до вирусного кризиса до конца 2021 года, а восстановление экономики Китая после кризиса в первом квартале 2020 года будет ограничено глобальной рецессией.

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  • Экономисты считают, что мировая рецессия в связи с коронавирусом неизбежна, а быстрое восстановление сомнительно. Агентство Standard&Poor’s и Институт международных финансов IIF ожидают замедления мировой экономики до 0,4% роста. До кризиса прогнозы большинства аналитиков были в районе 2,5-3%. Больше о сценариях восстановления экономики читайте здесь.
Юрий Тарасовский
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ВВП Fitch глобальная рецессия рецессия борьба с коронавирусом
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