ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро. Послы поддержали программу

5 мая послы ЕС поддержали предложение Еврокомиссии предоставить макрофинансовую помощь Украине в размере 1,2 млрд евро на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

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Общий пакет помощи 10 странам составил 3 млрд евро. Отмечается, что финансовая помощь будет предоставляться в виде займов на выгодных условиях и распределяется следующим образом:

Албания: 180 млн евро

Босния и Герцеговина: 250 млн евро

Грузия: 150 млн евро

Иордания: 200 млн евро

Косово: 100 млн евро

Молдова: 100 млн евро

Черногория: 60 миллионов евро

Республика Северная Македония: 160 млн евро

Тунис: 600 млн евро

Украина: 1,2 млрд евро.

"Вместе с поддержкой Международного валютного фонда эти средства помогут повысить макроэкономическую стабильность и создадут пространство для распределения ресурсов на защиту граждан и смягчение негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги доступны в течение 12 месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет. Помощь будет зависеть от меморандума о взаимопонимании (МОВ), который будет согласован между каждой из стран-партнеров и Еврокомиссией.

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Ранее Евросоюз выделил Украине 190 млн евро для поддержки системы здравоохранения, малого и среднего бизнеса, а также для наиболее уязвимых групп населения.