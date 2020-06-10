$5 млрд на полтора года: МВФ официально утвердил программу Stand-By для Украины

Размер первого транша составит $2,1 млрд, отмечается в документе. Остальная сумма поступит четырьмя платежами в течение 18 месяцев.

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На новость уже отреагировал президент Владимир Зеленский. "В сложное время МВФ доказывает, что является надежным партнером", - написал президент в Twitter.

В МВФ отметили, что новая программа нацелена на помощь Украине в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19.

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В Фонде ожидают, что Украина активизирует реализацию ключевых структурных реформ, чтобы увеличить шансы на возвращение к экономическому росту после кризиса. "Успешные показатели Украины в стабилизации экономики за последние пять лет были мощными. Однако необходимо приложить больше усилий для реформ, чтобы обеспечить стабильный и всеобъемлющий рост", - отмечают эксперты фонда.

В сообщении указаны приоритеты использования средств МВФ. Среди них обеспечение среднесрочной устойчивости бюджета, сохранении независимости Центрального банка и гибкого обменного курса, а также на укреплении финансовой стабильности при возмещении издержек по решениям банков.

"Согласованные усилия по реформированию, направленные на борьбу с коррупцией и укрепление управления, будут иметь решающее значение для обеспечения макроэкономической стабильности и достижения устойчивого и всестороннего роста", - сказано в сообщении МВФ.

В Фонде отметили необходимость ужесточения фискальной политики после восстановления экономики от коронакризиса, чтобы снизить госдолг.

"Полное и своевременное осуществление политики в рамках программы, поддерживаемой Фондом, будет иметь решающее значение для снижения экономических рисков и создания основы для стабилизации и восстановления", - говорится в сообщении МВФ.

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