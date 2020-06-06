Зеленский должен каждый день звонить в МВФ и благодарит за помощь

Українські телеканали, депутати і Telegram-канали продовжують атакувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом, використовуючи для цього вже новий меморандум. Ще більше наближає Україну до Латинськоі Америки, де завжди МВФ головний ворог. І умовні рейтинги МВФ мають падати. І немає впевненості, що, отримавши гроші, президент не піде за рейтингами. Не скаже в результаті сакраментальну фразу із серіалу.

Кумедно, але саме президент Зеленскьий є найбільшим вигодонабувачем від співпраці з МВФ останніх років. Бо саме завдяки цій співпраці, Україна зараз проходить кризу більш менш нормально.

По-перше, курс гривні. Для будь-якого правителя України курс гривні це завжди був маркер. Маркер його підтримки. Швидка девальвація гривні означала швидку втрату популярності. Це чудово знав Віктор Янукович, який витрачав усі ресурси країни, тільки б утримати курс гривні на рівні 8.

А зараз у нас криза, а курс гривні стабільний. Причому ринково стабільний. Чому? Бо була проведена реформа банківського сектору. Бо очистили банківську систему і прибрали банки, які тільки тим і займалися, що виводили кошти з країни.

Якщо б зараз працював пилосмок Приватбанку, то курс гривні був би зовсім інший. Кілька виведених мільярдів би позначились. А резервів у Національного банку навряд чи було б достатньо, щоб утримати ситуацію.

Проте курс був ринковим останні роки, Нацбанк постійно нарощував резерви і зміг легко погасити паніку. В результаті, ми маємо стабільну систему під час кризи, коли зростають депозити незважаючи на рецесію у світі, а банківська система добре капіталізована і надійна.

Чи дякує Зеленський МВФ за це? Ні. Він навпаки, хоче дотиснути банківську систему. І постійно натякає, що незалежність Національного банку - то велика проблема. І дуже хоче ревізувати реформу, яка дозволяє йому зараз мати високий рейтинг навіть посеред кризи.

По-друге. Будівництво доріг. Улюблений проект президента. На які йдуть 3 млрд доларів, які заберуть у Нафтогаза і закатають в асфальт.

Чи було б у Нафтогаза 3 млрд доларів вільних коштів, якби не було програми МВФ? Чи був би Нафтогаз найбільшим платником податків в Україні без співпраці з МВФ?

Чи згадаємо, що 2013 року, до Майдану, Нафтогаз був чорною дірою, в яку кожен рік заливали мільярди доларів, які доводилось позичати. Бо тарифи були не ринкові, а платили за газ дорого.

Так, МВФ змусив українську владу зробити тарифи ринковими. Так, МВФ змусив провести реформу корпоративного управління, що дозволило мати незалежний менеджмент у компанії, який значно покращив практики часів Януковича-Тимошенко і, на відміну від тих часів, пішов до Стокгольму і виграв у Газпрома суд,

В результаті програми МВФ, Нафтогаз перетворився з чорної діри на найбільшого платника податків, що дозволяє навіть у кризу фінансувати великі інфраструктурні проекти.

Чи дякує за це Зеленський МВФ? Ні. Ба більше, постійно лунають погрози відкатати назад реформу корпоративного управління, що забезпечує роботу нормального незалежного від політиків менеджменту Нафтогазу.

Ну і по третє – дефолт. Якби не МВФ, то Україну чекав би зараз сценарій чи то Лівану, чи то Аргентини. Дефолт. Який ніколи не подобається виборцям. І дуже дуже погано впливає на рейтинги. Але є МВФ, нема дефолту. І президент в шоколаді.

Саме завдяки співпраці з МВФ ми підійшли до цієі кризи с такій чудовій формі. Великі резерви Центробанку, низьке боргове навантаження та рекордний рівень зарплат, що створює запас міцності для кризи і карантину, і дозволяє розраховувати на швидке відновлення економічної активності відразу після його зняття.

Порівняти з 2008 роком, коли буяв популізм Тимошенко, чи 2014 роком, коли недолуга політика Януковича залишила країну в боргах і без резервів з критичними дисбалансами, не можливо. Це як ми порівнюємо людину, яку змусили прокинутися з ранку і бігти марафон. І якщо в 2008 році і в 2014 році ви напередодні пили, гуляли і не займалися спортом, то цього разу ви готувалися і легко долаєте дистанцію, бо вели здоровий спосіб життя.

Це звісно не найкращий досвід вашого життя, краще б ви ще поспали, а не бігали під дощем, але ви готові до цього. Ви можете зараз дозволити собі великий дефіцит бюджету, бо ви до цього витрачали обережно і зменшили власний рівень боргового навантаження.

Ми увійшли в кризу з боргом на рівні 50% до ВВП, хоча три роки тому цей показник був 80%. А саме МВФ контролював, щоб у України був невеликий контрольований дефіцит бюджету. Напередодні кризи, у 2013 році, реалтний дефіцит бюджету в Україні досягав 10% від ВВП. У 2019 році це будо 2%.

І тому вам не потрібно навіть робити реструктуризацію вашого боргу, бо він не занадто великий, і навіть в кінці року буде контрольованим, після того, як ви активно наберетесь нового боргу.

А це означає, що ви можете брати гроші інвесторів. Залучати не тільки фінансування МВФ, а й ринкові гроші. І знову таки фінансувати таким чином той самий дефіцит бюджету, залучати гроші, будувати дороги, фінансувати боротьбу з вірусом.

Президент Зеленський має кожного ранку дзвонити МВФ і дякувати. За свій поточний високий рейтинг. Але, здається, тільки коронокриза змусила українську владу продовжити співробітництво. І чи не стане реальністю сценарій з серіалу ми так і досі не знаємо. Бо скоро Україна отримає гроші. А потім у країни може трапитись рецидив старої звички. Не виконувати взяті на себе забов язання. Коли вже не жме.

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