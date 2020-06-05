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Сотрудничество с МВФ поможет существенно снизить тарифы на газ - Минфин

Сотрудничество с МВФ поможет существенно снизить тарифы на газ - Минфин
05.06.2020, 15:47

Глава Минфина Марченко заявил, что цена на газ в отопительном сезоне будет снижена для населения

Благодаря сотрудничеству с Международным валютным фондом (МВФ) и внедрению рыночных цен на газ, тарифы для населения снизятся в отопительном сезоне. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала 1+1.

“Будет установлен рыночный механизм формирования цены на газ. Сейчас цена выше 4000, тогда как на рынке цена - 2275 грн. Таким образом, цена на газ в период отопительного сезона для населения будет снижена”, - сказал он.

Марченко добавил, что кредит МВФ сможет покрыть около 8% дефицита госбюджета, профинансировать выплаты заработных плат, пенсий, доплат врачам и выплаты социально незащищенным категориям населения.

По его словам, кредит от МВФ не только положительно повлияет на экономику, но и открывает двери для Украины в вопросе получения макрофинансовой помощи от Европейской комиссии, кредита Всемирного Банка, “что позволит не только выполнить бюджет, но и уменьшить нагрузку на кошельки украинцев”.

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  • Ранее Марченко сообщил, что тарифы на газ и электроэнергию не обсуждают в рамках новой программы с МВФ. При этом он отметил, что МВФ всегда поддерживал прозрачное тарифообразование. 
  • МВФ может одобрить новую кредитную программу для Украины 9 июня. В рамках этой программы Украина получит $5 млрд в течение 1,5 года.
  • Что Украина обещает изменить ради кредита МВФ, в частности, в энергетическом секторе читайте здесь >>>

Марина Кучук
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МВФ цены на газ сергей марченко тарифы на газ
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