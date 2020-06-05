Сотрудничество с МВФ поможет существенно снизить тарифы на газ - Минфин

Благодаря сотрудничеству с Международным валютным фондом (МВФ) и внедрению рыночных цен на газ, тарифы для населения снизятся в отопительном сезоне. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала 1+1.
“Будет установлен рыночный механизм формирования цены на газ. Сейчас цена выше 4000, тогда как на рынке цена - 2275 грн. Таким образом, цена на газ в период отопительного сезона для населения будет снижена”, - сказал он.
Марченко добавил, что кредит МВФ сможет покрыть около 8% дефицита госбюджета, профинансировать выплаты заработных плат, пенсий, доплат врачам и выплаты социально незащищенным категориям населения.
По его словам, кредит от МВФ не только положительно повлияет на экономику, но и открывает двери для Украины в вопросе получения макрофинансовой помощи от Европейской комиссии, кредита Всемирного Банка, “что позволит не только выполнить бюджет, но и уменьшить нагрузку на кошельки украинцев”.
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