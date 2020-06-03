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МВФ назначил дату рассмотрения кредитной программы для Украины

МВФ назначил дату рассмотрения кредитной программы для Украины
03.06.2020, 22:16

Рассмотрение соглашения с Украиной включено в график заседаний исполнительного совета МВФ

9 июня Международный валютный фонд (МВФ) рассмотрит предоставление помощи Украине в рамках новой программы. Об этом свидетельствует расписание заседаний исполнительного совета МВФ, опубликованное на сайте организации.

В этот день совет МВФ также даст оценку расширенной программе с Украиной, открытой в 2015 году.

  • 22 мая МВФ подтвердил готовность выделить Украине $5 млрд в рамках программы stand-by на следующий день после подписания так называемого "антиколомойского" закона президентом.
  • 29 мая Шмыгаль заявил, что МВФ утвердит программу помощи Украине на $5 млрд на заседании совета директоров 5 июня, а на следующий день будет выделен первый транш в $1,9 млрд.
  • Вечером 29 мая глава МВФ Кристалина Георгиева в разговоре с президентом Владимиром Зеленским сказала, что первый транш утвердят в ближайшее время.
  • Что Украина обещает изменить ради кредита МВФ, в частности, в энергетическом секторе читайте здесь >>>

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Анна Андреева
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