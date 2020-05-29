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Украина получит первый транш от МВФ в июне - Шмыгаль

Украина получит первый транш от МВФ в июне - Шмыгаль
29.05.2020, 15:10

По словам премьера Шмыгаля, МВФ утвердит помощь Украине 5 июня, на следующий день поступит первый транш

Международный валютный фонд (МВФ) утвердит программу помощи Украине на $5 млрд на заседании совета директоров 5 июня, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в комментарии Reuters.

Первый транш в размере $1,9 млрд, по его словам, будет выделен на следующий день, 6 июня.

Шмыгаль отметил в разговоре с агентством, что Украине нужны деньги МВФ, чтобы выдержать экономический шок в связи с пандемией коронавируса. Он сообщил, что по предварительной оценке, ВВП Украины во втором квартале может упасть на 12% во втором квартале.

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  • МВФ подтвердил готовность выделить Украине $5 млрд в рамках программы stand-by на следующий день после подписания так называемого “антиколомойского” закона президентом - 22 мая.
  • В правительстве и Офисе президента ожидали, что меморандум с МВФ будет подписан до конца мая. Также в этом месяце рассчитывали получить первый транш.
  • Ранее сегодня агентство Українські Новини опубликовало подробности меморандума между Украиной и МВФ, а именно обязательства, которые взяла на себя Украина, чтобы получить этот кредит.
Марина Кучук
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МВФ Денис Шмыгаль
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