Украина получит первый транш от МВФ в июне - Шмыгаль

Международный валютный фонд (МВФ) утвердит программу помощи Украине на $5 млрд на заседании совета директоров 5 июня, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в комментарии Reuters.

Первый транш в размере $1,9 млрд, по его словам, будет выделен на следующий день, 6 июня.

Шмыгаль отметил в разговоре с агентством, что Украине нужны деньги МВФ, чтобы выдержать экономический шок в связи с пандемией коронавируса. Он сообщил, что по предварительной оценке, ВВП Украины во втором квартале может упасть на 12% во втором квартале.

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МВФ подтвердил готовность выделить Украине $5 млрд в рамках программы stand-by на следующий день после подписания так называемого “антиколомойского” закона президентом - 22 мая.

В правительстве и Офисе президента ожидали, что меморандум с МВФ будет подписан до конца мая. Также в этом месяце рассчитывали получить первый транш.

Ранее сегодня агентство Українські Новини опубликовало подробности меморандума между Украиной и МВФ, а именно обязательства, которые взяла на себя Украина, чтобы получить этот кредит.