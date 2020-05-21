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Официально. Зеленский подписал "антиколомойский" закон

Официально. Зеленский подписал "антиколомойский" закон

Официально. Зеленский подписал "антиколомойский" закон
21.05.2020, 18:26

Президент Зеленский подписал закон о банках. Это последнее требование МВФ для новой программы

Президент Владимир Зеленский подписал закон №2571-д о банках-банкротах (так называемый “антиколомойский”), сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Реализация положений закона поможет повысить качество и эффективность выполнения Национальным банком (НБУ) своих функций в сфере банковского регулирования и надзора, завершить процедуры вывода банков с рынка/ликвидации тех банков, решения по которым отменены судами", - сказано в сообщении.

Законопроект №2571-д - последнее требование Международного валютного фонда (МВФ) для подписания новой программы с Украиной. Он вносит изменения в банковское законодательство, которые в том числе касаются судебных разбирательств вокруг решений НБУ. Документ прямо повлияет на все суды, связанные с национализацией ПриватБанка, но касается всех банков, обанкротившихся вследствие кризиса 2014-2015 годов.

Документ уточняет, что экс-владельцы банков-банкротов действительно могут признать действия государства неправомерными, но не могут вернуть контроль над финучреждениями. При этом они могут претендовать на материальную компенсацию, но для этого должны доказать свои убытки с помощью международного аудитора.

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  • Ранее сегодня "антиколомойский" закон подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.
  • Украина ожидает подписания меморандума с МВФ до конца мая. Объем 18-месячной программы составит $5 млрд. Первый транш поступит уже в мае и составит около $1,9 млрд. Деньги направят на финансирование дефицита бюджета.
Марина Кучук
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антиколомойский закон
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