Официально. Зеленский подписал "антиколомойский" закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон №2571-д о банках-банкротах (так называемый “антиколомойский”), сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Реализация положений закона поможет повысить качество и эффективность выполнения Национальным банком (НБУ) своих функций в сфере банковского регулирования и надзора, завершить процедуры вывода банков с рынка/ликвидации тех банков, решения по которым отменены судами", - сказано в сообщении.

Законопроект №2571-д - последнее требование Международного валютного фонда (МВФ) для подписания новой программы с Украиной. Он вносит изменения в банковское законодательство, которые в том числе касаются судебных разбирательств вокруг решений НБУ. Документ прямо повлияет на все суды, связанные с национализацией ПриватБанка, но касается всех банков, обанкротившихся вследствие кризиса 2014-2015 годов.

Документ уточняет, что экс-владельцы банков-банкротов действительно могут признать действия государства неправомерными, но не могут вернуть контроль над финучреждениями. При этом они могут претендовать на материальную компенсацию, но для этого должны доказать свои убытки с помощью международного аудитора.

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Ранее сегодня "антиколомойский" закон подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Украина ожидает подписания меморандума с МВФ до конца мая. Объем 18-месячной программы составит $5 млрд . Первый транш поступит уже в мае и составит около $1,9 млрд. Деньги направят на финансирование дефицита бюджета.