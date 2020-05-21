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Спикер парламента Разумков подписал “антиколомойский” закон

Спикер парламента Разумков подписал “антиколомойский” закон
21.05.2020, 15:24

Закон о банках, необходимый для утверждения программы с МВФ, направлен на подпись президенту

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о банках-банкротах (так называемый “антиколомойский”), необходимый для подписания новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

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В частности, там отмечается, что 21 мая законопроект возвращен с подписью главы Рады и направлен на подпись президенту.

Законопроект №2571 - это пул изменений в банковское законодательство, которые в том числе касаются судебных разбирательств вокруг решений Национального банка. Закон касается всех банков, которые обанкротились вследствие кризиса 2014-2015 годов.

Документ уточняет, что экс-владельцы банков-банкротов действительно могут признать действия государства неправомерными, но не могут вернуть контроль над финучреждениями. При этом они могут претендовать на материальную компенсацию, но для этого должны доказать свои убытки с помощью международного аудитора.

Закон прямо повлияет практически на все судебные процессы, которые идут вокруг национализации ПриватБанка.

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  • Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что подпишет "антиколомойский" закон в ближайшие дни, до 22 мая.
  • Украина ожидает подписания меморандума с МВФ до конца мая. Объем 18-месячной программы составит $5 млрд. Первый транш поступит уже в мае и составит около $1,9 млрд. Деньги направят на финансирование дефицита бюджета.
Марина Кучук
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антиколомойский закон МВФ Дмитрий Разумков
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