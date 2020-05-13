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Тема дня | "Антиколомойский" закон: Зеленский и Порошенко – за, Коломойский и Тимошенко – против

Владимир Зеленски и Игорь Коломойский (коллаж: Евгений Адаменков/LIGA.net)
13.05.2020, 18:07

Для его принятия объединились Слуга народа, ЕС и Голос. В Батькивщине пообещали оспорить закон в Конституционном суде. Объясняем, почему это важно

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 2571-д, более известный как "антиколомойский".

Это голосование усиливает позиции государства в судах вокруг национализации ПриватБанка открывает путь для новой программы финансирования Украины от МВФ: первый транш Украина может получить уже в конце мая.

Есть одно "но". История банковского законопроекта не заканчивается голосованием в Верховной Раде. Юлия Тимошенко уже заявила, что оспорит его в Конституционном суде.

Что это значит для программы МВФ и как "антиколомойский" закон повлияет на суды вокруг ПриватБанка?

Закон приняли благодаря фракциям Зеленского, Порошенко и Вакарчука

Финальная дискуссия вокруг законопроекта 2571-д в зале голосований Верховной Рады заняла меньше 40 минут: окончательную редакцию поддержали 270 депутатов. Только 200 из них – из "монобольшинства" Слуги народа. Остальные голоса дали Европейская солидарность, Голос, депутатские группы Доверие и За будущее, а также 10 внефракционных депутатов.

Законопроект провел в Верховной Раде ровно 5 месяцев: его первую версию 12 декабря подавало еще правительство Алексея Гончарука.

За это время банковский закон прошел через беспрецедентное сопротивление: была и сокращенная редакция от главы финкомитета Даниила Гетманцева, которую не согласовал МВФ, более 16 000 правок между первым (30 марта) и вторым чтениями, обвинения в нарушениях Конституции и регламента.

С другой стороны, закон публично поддержал президент Владимир Зеленский. "Медики защищают здоровье украинцев, военные защищают наш суверенитет. Сегодня перед нами стоит вопрос еще и в защите нашей экономики. Банковский законопроект – это один из исторических законов. И я хотел бы, чтобы голосование за него объединило все фракции парламента", – сказал он выступая перед финальным решением Рады.

МВФ стал ближе, но есть нюансы

По информации главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, сегодня, 13 мая, Зеленский обсудит принятие банковского закона с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Вместе рынком земли законопроект 2571 был последним обязательным условием для начала новой программы сотрудничества с Фондом. По словам Арахамии, Украина надеется получить первый транш через 2-3 недели. Аналогичные ожидания выступая в Раде озвучил и премьер-министр Денис Шмыгаль.

В начале мая МВФ объявил, что меняет концепцию программы финансирования Украины: вместо трехлетней EFF на $8 млрд будет полуторамесячная Stand-by. Первый транш, по предварительной информации Минфина и НБУ – около $2 млрд. Сейчас Украина и МВФ работают в режиме "онлайн-миссии", уточнил на прошлой неделе представитель Фонда Джерри Райс.

Высокопоставленный собеседник LIGA.net среди участников переговоров с МВФ подтверждает, что после принятия банковского закона деньги реально получить еще в мае. Но могут возникнуть сложности.

"Президент должен подписать законы 2571 и 1210. Пока будем (вместе с МВФ, – Ред.) анализировать закон. Если все пойдет по плану – конец мая. Если банковский закон попытаются оспорить, – не знаю", – сказал собеседник.

Почему закон могут оспорить? Глава парламентской фракции Батькивщина Юлия Тимошенко еще до голосования во втором чтении заявила, что 2571-д нарушает 11 статей Конституции. Депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица (обоих СМИ относят к "орбите Коломойского") также называли законопроект неконституционным.

О подобных рисках заявил и министр юстиции Денис Малюська. "Впереди еще Конституционный суд и, скорее всего, Европейский суд по правам человека", – написал он в facebook.

Еще один сценарий – депутаты могут попытаться отменить результаты голосования по примеру рынка земли: после принятия закона в втором чтении, нардепы (в основном от Батькивщины) зарегистрировали 12 постановленией, но Рада не поддержала ни одно из них.  

Что такое "антиколомойский закон" и почему он важен

Почему вокруг банковского закона так много шума и почему его могут оспорить?

Законопроект №2571 – это пул изменений в банковское законодательство, которые, в том числе, затрагивают судебные разбирательства вокруг решений НБУ. Закон касается всех банков, которые обанкротились вследствие кризиса 2014-2015 годов.

В нем несколько ключевых позиций.

Во-первых, возврат обанкротившегося банка бывшему акционеру невозможен: у судов нет возможности вынести такое решение.

Такой прецедент уже был: в деле Златобанка (официальный владелец – Елена Якименко, экс-топ-менеджер компаний Леонида Юрушева) бывшие акционеры выиграли у государства в Верховном Суде, добившись возврата банка на рынок. Но в украинском законодательстве нет механизмов, как исполнить это решение. Итог: Златобанк вывели из-под управления Фонда гаранирования, который выплатил вкладчикам банка более 700 млн грн, но все равно не работает.

Во вторых, экс-владельцы могут получить компенсацию только в денежной форме. Для этого им надо доказать, что государство (прежде всего НБУ) незаконно вывело банк с рынка. Этот пункт перечеркивает планы Игоря Коломойского, который с лета прошлого года требует вернуть акции ПриватБанка в Хозсуде Киева.

В-третьих, размер компенсации бывшим акционерам определяется международной аудиторской компанией, которую назначает украинский суд.

В-четвертых, решения НБУ, связанные с выводом банка с рынка, могут быть обжалованы и отменены (признаны недействительными) судом. Однако суд не может подменять собой Нацбанк и обязан проверять только юридические аспекты таких решений (их законность).

На практике это значит, что суды не имеют право трактовать банковское законодательство и самостоятельно решать, были ли банк действительно неплатежеспособным. Так, например, поступил Окружной админсуд Киева, признавший в апреле прошлого года незаконной национализацию ПриватБанка.

В-пятых, нормы нового закона распространяются на все процессы, связанные с решениями государства о банках-банкротах, в том числе теми, которые уже начались. Ближайший процесс в деле ПриватБанка – большая палата Верховного суда, где семья Суркисов доказывает свою несвязанность с Игорем Коломойским. До окончания этого дела (ближайшее заседание состоится в середине июня) остановлены другие важные суды вокруг национализации: апелляция в административной юрисдикиции и дело о возврате акций Коломойскому – в хозяйственной.

Принятие закона существенно усиливает позиции государства в судах с Игорем Коломойским вокруг национализации ПриватБанка. Он практически гарантирует, что Приватне вернется в руки экс-владельцев. Но одновременно это – самое уязвимое место закона.

"Мы вводим в наше законодательство "суперответчика" – Нацбанк, который получает больше прав, чем все другие субъекты судопроизводства в Украине, – заявил депутат от фракции Батькивщина Сергей Власенко. – Это нарушает базовый принцип Конституции – равенство всех участников судебного процесса".

Согласно Конституции, для того, чтобы начать разбирательство в Конституционном нужна инициатива, как минимум 45 народных избранников. Против закона 2571 во втором чтении проголосовали 49 депутатов.

Сергей Шевчук
Сергей Шевчук
корреспондент отдела "Финансы"
Юрий Смирнов
Юрий Смирнов
специальный корреспондент LIGA.net
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