Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 2571-д, более известный как "антиколомойский".

Это голосование усиливает позиции государства в судах вокруг национализации ПриватБанка открывает путь для новой программы финансирования Украины от МВФ: первый транш Украина может получить уже в конце мая.

Есть одно "но". История банковского законопроекта не заканчивается голосованием в Верховной Раде. Юлия Тимошенко уже заявила, что оспорит его в Конституционном суде.

Что это значит для программы МВФ и как "антиколомойский" закон повлияет на суды вокруг ПриватБанка?

Закон приняли благодаря фракциям Зеленского, Порошенко и Вакарчука

Финальная дискуссия вокруг законопроекта 2571-д в зале голосований Верховной Рады заняла меньше 40 минут: окончательную редакцию поддержали 270 депутатов. Только 200 из них – из "монобольшинства" Слуги народа. Остальные голоса дали Европейская солидарность, Голос, депутатские группы Доверие и За будущее, а также 10 внефракционных депутатов.

Законопроект провел в Верховной Раде ровно 5 месяцев: его первую версию 12 декабря подавало еще правительство Алексея Гончарука.

За это время банковский закон прошел через беспрецедентное сопротивление: была и сокращенная редакция от главы финкомитета Даниила Гетманцева, которую не согласовал МВФ, более 16 000 правок между первым (30 марта) и вторым чтениями, обвинения в нарушениях Конституции и регламента.

С другой стороны, закон публично поддержал президент Владимир Зеленский. "Медики защищают здоровье украинцев, военные защищают наш суверенитет. Сегодня перед нами стоит вопрос еще и в защите нашей экономики. Банковский законопроект – это один из исторических законов. И я хотел бы, чтобы голосование за него объединило все фракции парламента", – сказал он выступая перед финальным решением Рады.

МВФ стал ближе, но есть нюансы

По информации главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, сегодня, 13 мая, Зеленский обсудит принятие банковского закона с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Вместе рынком земли законопроект 2571 был последним обязательным условием для начала новой программы сотрудничества с Фондом. По словам Арахамии, Украина надеется получить первый транш через 2-3 недели. Аналогичные ожидания выступая в Раде озвучил и премьер-министр Денис Шмыгаль.

В начале мая МВФ объявил, что меняет концепцию программы финансирования Украины: вместо трехлетней EFF на $8 млрд будет полуторамесячная Stand-by. Первый транш, по предварительной информации Минфина и НБУ – около $2 млрд. Сейчас Украина и МВФ работают в режиме "онлайн-миссии", уточнил на прошлой неделе представитель Фонда Джерри Райс.

Высокопоставленный собеседник LIGA.net среди участников переговоров с МВФ подтверждает, что после принятия банковского закона деньги реально получить еще в мае. Но могут возникнуть сложности.

"Президент должен подписать законы 2571 и 1210. Пока будем (вместе с МВФ, – Ред.) анализировать закон. Если все пойдет по плану – конец мая. Если банковский закон попытаются оспорить, – не знаю", – сказал собеседник.

Почему закон могут оспорить? Глава парламентской фракции Батькивщина Юлия Тимошенко еще до голосования во втором чтении заявила, что 2571-д нарушает 11 статей Конституции. Депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица (обоих СМИ относят к "орбите Коломойского") также называли законопроект неконституционным.

О подобных рисках заявил и министр юстиции Денис Малюська. "Впереди еще Конституционный суд и, скорее всего, Европейский суд по правам человека", – написал он в facebook.

Еще один сценарий – депутаты могут попытаться отменить результаты голосования по примеру рынка земли: после принятия закона в втором чтении, нардепы (в основном от Батькивщины) зарегистрировали 12 постановленией, но Рада не поддержала ни одно из них.

Что такое "антиколомойский закон" и почему он важен



Почему вокруг банковского закона так много шума и почему его могут оспорить?

Законопроект №2571 – это пул изменений в банковское законодательство, которые, в том числе, затрагивают судебные разбирательства вокруг решений НБУ. Закон касается всех банков, которые обанкротились вследствие кризиса 2014-2015 годов.

В нем несколько ключевых позиций.

Во-первых, возврат обанкротившегося банка бывшему акционеру невозможен: у судов нет возможности вынести такое решение.

Такой прецедент уже был: в деле Златобанка (официальный владелец – Елена Якименко, экс-топ-менеджер компаний Леонида Юрушева) бывшие акционеры выиграли у государства в Верховном Суде, добившись возврата банка на рынок. Но в украинском законодательстве нет механизмов, как исполнить это решение. Итог: Златобанк вывели из-под управления Фонда гаранирования, который выплатил вкладчикам банка более 700 млн грн, но все равно не работает.

Во вторых, экс-владельцы могут получить компенсацию только в денежной форме. Для этого им надо доказать, что государство (прежде всего НБУ) незаконно вывело банк с рынка. Этот пункт перечеркивает планы Игоря Коломойского, который с лета прошлого года требует вернуть акции ПриватБанка в Хозсуде Киева.

В-третьих, размер компенсации бывшим акционерам определяется международной аудиторской компанией, которую назначает украинский суд.

В-четвертых, решения НБУ, связанные с выводом банка с рынка, могут быть обжалованы и отменены (признаны недействительными) судом. Однако суд не может подменять собой Нацбанк и обязан проверять только юридические аспекты таких решений (их законность).

На практике это значит, что суды не имеют право трактовать банковское законодательство и самостоятельно решать, были ли банк действительно неплатежеспособным. Так, например, поступил Окружной админсуд Киева, признавший в апреле прошлого года незаконной национализацию ПриватБанка.

В-пятых, нормы нового закона распространяются на все процессы, связанные с решениями государства о банках-банкротах, в том числе теми, которые уже начались. Ближайший процесс в деле ПриватБанка – большая палата Верховного суда, где семья Суркисов доказывает свою несвязанность с Игорем Коломойским. До окончания этого дела (ближайшее заседание состоится в середине июня) остановлены другие важные суды вокруг национализации: апелляция в административной юрисдикиции и дело о возврате акций Коломойскому – в хозяйственной.

Принятие закона существенно усиливает позиции государства в судах с Игорем Коломойским вокруг национализации ПриватБанка. Он практически гарантирует, что Приватне вернется в руки экс-владельцев. Но одновременно это – самое уязвимое место закона.

"Мы вводим в наше законодательство "суперответчика" – Нацбанк, который получает больше прав, чем все другие субъекты судопроизводства в Украине, – заявил депутат от фракции Батькивщина Сергей Власенко. – Это нарушает базовый принцип Конституции – равенство всех участников судебного процесса".

Согласно Конституции, для того, чтобы начать разбирательство в Конституционном нужна инициатива, как минимум 45 народных избранников. Против закона 2571 во втором чтении проголосовали 49 депутатов.

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