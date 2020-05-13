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Тимошенко об "антиколомойском" законе: Он будет отменен в Конституционном суде

Тимошенко об "антиколомойском" законе: Он будет отменен в Конституционном суде
13.05.2020, 17:26

Юлия Тимошенко считает, что "антиколомойский" закон нарушает Конституцию, фракция Батькивщина собралась в КСУ

Фракция Батькивщина обратится в Конституционный суд относительно соответствия Конституции принятого Верховной Радой законопроекта №2571-д (так называемого "антиколомойского" закона). Об этом сообщила сегодня глава фракции Юлия Тимошенко на внеочередном заседании парламента.

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Выступая в зале Верховной Рады, Тимошенко заявила, что законопроект нарушает 11 статей Конституции. Она считает, что "банковский закон" не имеет ничего общего с защитой украинских банков, и с защитой ПриватБанка.

Лидер Батькивщины заявила, что депутаты фракции подпишут обращение в Конституционный суд с требованием рассмотреть конституционность законопроекта.

"Возможно, МВФ и "кукловоды" из глобального пространства не знают, что после принятия этого закона он будет отменен в Конституционном суде. Мы обязательно будем подписывать обращение в Конституционный суд, чтобы больше никому, никаким дилетантам и невеждам на ум не пришло такие решения принимать", - заявила Тимошенко.

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Юрий Тарасовский
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юлия тимошенко антиколомойский закон
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