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Программа с МВФ. Шмыгаль подтвердил сумму и уточнил сроки подписания меморандума

Программа с МВФ. Шмыгаль подтвердил сумму и уточнил сроки подписания меморандума
12.05.2020, 17:19

Во время видеоконференции с Меркель Шмыгаль высказал надежду на то, что меморандум с МВФ могут подписать к концу мая

Меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ) может быть подписан до конца мая. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время видеопереговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

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Шмыгаль также надеется, что сотрудничество с МВФ по программе Stand-by, которое сейчас обсуждается, позволит Украине получить $5 млрд, из которых $3,5 млрд будут направлены в госбюджет-2020.

"Это не только финансовая поддержка. Это залог получения средств от других международных финансовых организаций и показатель того, что мы находимся на пути системных реформ", - отметил Шмыгаль.

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Анна Андреева
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Ангела Меркель МВФ Денис Шмыгаль
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