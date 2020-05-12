Программа с МВФ. Шмыгаль подтвердил сумму и уточнил сроки подписания меморандума

Меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ) может быть подписан до конца мая. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время видеопереговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

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Шмыгаль также надеется, что сотрудничество с МВФ по программе Stand-by, которое сейчас обсуждается, позволит Украине получить $5 млрд, из которых $3,5 млрд будут направлены в госбюджет-2020.

"Это не только финансовая поддержка. Это залог получения средств от других международных финансовых организаций и показатель того, что мы находимся на пути системных реформ", - отметил Шмыгаль.

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7 мая в МВФ сообщили об изменениях в переговорах с Украиной: вместо трехлетней расширенной программы кредитования EFF теперь обсуждается 18-месячная stand-by. В Фонде отметили, что инструменты stand-by более подходят для текущей ситуации, в которой находится Украина.

По словам министра финансов Сергея Марченко, дальнейшие переговоры с МВФ невозможны без принятия "антиколомойского" закона.

В Слуге народа планируют проголосовать за этот закон 13 мая.

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