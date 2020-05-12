Программа с МВФ. Шмыгаль подтвердил сумму и уточнил сроки подписания меморандума

Меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ) может быть подписан до конца мая. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время видеопереговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
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Шмыгаль также надеется, что сотрудничество с МВФ по программе Stand-by, которое сейчас обсуждается, позволит Украине получить $5 млрд, из которых $3,5 млрд будут направлены в госбюджет-2020.
"Это не только финансовая поддержка. Это залог получения средств от других международных финансовых организаций и показатель того, что мы находимся на пути системных реформ", - отметил Шмыгаль.
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