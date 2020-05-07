$8 млрд не будет. Украина и МВФ договариваются о краткосрочной программе

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) в ходе переговоров о новой программе сотрудничества отказались от предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by. Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс на брифинге 7 мая.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Учитывая беспрецедентную неопределенность в отношении экономических и финансовых перспектив и необходимость сосредоточить политические приоритеты на краткосрочном сдерживании и стабилизации, переговоры переключились на 18-месячный stand by, который может обеспечить поддержку платежного баланса для усиления реакции властей", – приводит его слова Интерфакс-Украина.

Райс уточнил, что постоянная виртуальная миссия обсуждает политики, которые могут быть поддержаны, скорее, через программу stand by, чем через EFF, несмотря на то, что по программе EFF в декабре 2019 года была достигнута предварительная договоренность на уровне менеджмента Фонда.

"Когда ситуация восстановится, фокус снова может сместиться на решение проблем долгосрочных структурных реформ в Украине, чтобы способствовать более сильному и более инклюзивному росту", – сказал представитель Фонда.

Размер новой программы stand by, о которой идет речь, пока не известен.

По ранее согласованной программе Украина рассчитывала получить около $8 млрд. Ее последним условием оставалось принятие так называемого “антиколомойского” закона.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

29 апреля в МВФ заявили , что могут пересмотреть условия предоставления финансирования, если Украина примет изменения в законодательство о Национальном антикоррупционном бюро.

Ранее сегодня стало известно, что миссию МВФ в Украине вместо Рона ван Родена возглавила Иванна Владкова Голлар из Болгарии.