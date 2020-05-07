Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

$8 млрд не будет. Украина и МВФ договариваются о краткосрочной программе

$8 млрд не будет. Украина и МВФ договариваются о краткосрочной программе
07.05.2020, 17:59

Украина и МВФ переключились с трехлетней программы сотрудничества EFF на 18-месячную stand by, заявили в Вашингтоне

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) в ходе переговоров о новой программе сотрудничества отказались от предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by. Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс на брифинге 7 мая.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Учитывая беспрецедентную неопределенность в отношении экономических и финансовых перспектив и необходимость сосредоточить политические приоритеты на краткосрочном сдерживании и стабилизации, переговоры переключились на 18-месячный stand by, который может обеспечить поддержку платежного баланса для усиления реакции властей", – приводит его слова Интерфакс-Украина.

Райс уточнил, что постоянная виртуальная миссия обсуждает политики, которые могут быть поддержаны, скорее, через программу stand by, чем через EFF, несмотря на то, что по программе EFF в декабре 2019 года была достигнута предварительная договоренность на уровне менеджмента Фонда.

"Когда ситуация восстановится, фокус снова может сместиться на решение проблем долгосрочных структурных реформ в Украине, чтобы способствовать более сильному и более инклюзивному росту", – сказал представитель Фонда.

Размер новой программы stand by, о которой идет речь, пока не известен.

По ранее согласованной программе Украина рассчитывала получить около $8 млрд. Ее последним условием оставалось принятие так называемого “антиколомойского” закона.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

  • 29 апреля в МВФ заявили, что могут пересмотреть условия предоставления финансирования, если Украина примет изменения в законодательство о Национальном антикоррупционном бюро.
  • Ранее сегодня стало известно, что миссию МВФ в Украине вместо Рона ван Родена возглавила Иванна Владкова Голлар из Болгарии.
Марина Кучук
Напишите нам
МВФ
Комментарии
Последние новости
 