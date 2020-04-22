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Шмыгаль о кредите МВФ: Украина получит $8 млрд, если выполнит последнее условие

Шмыгаль о кредите МВФ: Украина получит $8 млрд, если выполнит последнее условие
22.04.2020, 11:19

По словам премьера Шмыгаля, МВФ готов выделить Украине $8 млрд, если будет принят "антиколомойский" закон

Международный валютный фонд (МВФ) подтверждает свое намерение выделить Украине $8 млрд, если будет принят так называемый банковский закон. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

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По словам премьера, первый транш в сумме $2 млрд поступит прямо в бюджет Украины для поддержки борьбы с коронавирусом.

“Пока единственный барьер – это принятие так называемого банковского закона. Надеюсь, что за неделю-полторы этот барьер будет преодолен”, – отметил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что сотрудничество с МВФ – это вопрос доверия международных инвесторов.

“Если мы не идем на сотрудничество с МВФ, это будет означать плохой сигнал для всех. Это, скорее всего, повлечет отток из украинских ценных бумаг, резкие колебания на курсовом рынке, на рынке капиталов, пошатнет банковскую систему. Пережить-то мы переживем, но вопрос – как переживем. И самое главное, сколько времени экономика будет восстанавливаться”, – сказал он.

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  • Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что в случае принятия законов о рынке земли и невозвращении банков бывшим владельцам, Украина может получить $8 млрд от МВФ, а вместе с деньгами от других доноров – около $10 млрд.
  • "Банковский закон", или, как его еще называют, "антиколомойский", находится на рассмотрении финансового комитета Верховной Рады, где его готовят ко второму чтению. 
  • 21 апреля комитет рассмотрел 15% из 16 572 поправок к законопроекту. В Слуге народа надеются, что документ будет вынесен на голосование в зале к концу недели.
Марина Кучук
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МВФ Денис Шмыгаль антиколомойский закон
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