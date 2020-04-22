Шмыгаль о кредите МВФ: Украина получит $8 млрд, если выполнит последнее условие

Международный валютный фонд (МВФ) подтверждает свое намерение выделить Украине $8 млрд, если будет принят так называемый банковский закон. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

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По словам премьера, первый транш в сумме $2 млрд поступит прямо в бюджет Украины для поддержки борьбы с коронавирусом.

“Пока единственный барьер – это принятие так называемого банковского закона. Надеюсь, что за неделю-полторы этот барьер будет преодолен”, – отметил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что сотрудничество с МВФ – это вопрос доверия международных инвесторов.

“Если мы не идем на сотрудничество с МВФ, это будет означать плохой сигнал для всех. Это, скорее всего, повлечет отток из украинских ценных бумаг, резкие колебания на курсовом рынке, на рынке капиталов, пошатнет банковскую систему. Пережить-то мы переживем, но вопрос – как переживем. И самое главное, сколько времени экономика будет восстанавливаться”, – сказал он.

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