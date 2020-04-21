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Антиколомойский закон. Комитет успел рассмотреть 15% поправок

Антиколомойский закон. Комитет успел рассмотреть 15% поправок
21.04.2020, 18:58

По словам члена финансового комитета Рады, рассмотрение поправок продолжат завтра

Сегодня, 21 апреля, комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел 15% из 16 572 поправок к законопроекту №2571-д. Об этом в Facebook сообщил член комитета, народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

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По его словам, сегодня рассмотрели 2437 поправок.

"Из интересного, голосование за последний раздел (изменения в Гражданский Кодекс) набрало 12 голосов из 13 необходимых. Поэтому перейдем к этому вопросу завтра в 10:00", - уточнил Железняк.

Анна Андреева
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Ярослав Железняк антиколомойский закон №2571-д
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