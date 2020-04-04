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Бюджет, антиколомойский закон, нормальный рынок земли. МВФ дал напутствие Раде

Бюджет, антиколомойский закон, нормальный рынок земли. МВФ дал напутствие Раде
04.04.2020, 12:59

На кону - $5 мрлд на покрытие дефицита госбджета. Их Украина может получить до конца года

МВФ ожидает от украинских властей принятия во втором чтении “банковского” закона, секвестра госбюджета и адекватной реализации земельной реформы. Об этом 4 апреля заявил официальный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман.

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“Мы приветствуем поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков, и ожидаем его окончательное принятие. Мы также ожидаем принятия изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут власти дать ответ на чрезвычайные вызовы, возникшие вследствие пандемии COVID-19”, - сказал Люнгман.

Также он призвал Украину продолжить работу со Всемирным Банком для “обеспечения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли”.

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Сергей Шевчук
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