Украина может получить $4 млрд от МВФ сразу после принятия закона о банках

Украина может получить первый транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $4 млрд сразу же после принятия закона о банках (так называемый “антиколомойский”) в целом. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Радио НВ.

"Мы уже получили официальное письмо, заявление от МВФ - что есть два условия, если они будут выполнены, то сразу же средства поступят в Украину, причем в государственный бюджет. По нашим подсчетам, это должно быть около $4 млрд кредита", - сказал он.

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Гетманцев уточнил, что деньги будут направлены в Стабилизационный фонд госбюджета (законопроект о стабфонде еще не принят и дорабатывается Кабмином - ред.).

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Принятие закона о рынке земли, а также закона о регулировании банковской деятельности - два условия для получения Украиной новой трехлетней программы финансирования МВФ объемом около $8 млрд. Программа МВФ также откроет доступ к макрофинансовой помощи от ЕС (500 млн евро) и кредиту Всемирного банка (около $1 млрд).

На данный момент принят “земельный” закон, “антиколомойский” - принят в первом чтении.

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