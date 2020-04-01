Украина может получить $4 млрд от МВФ сразу после принятия закона о банках

Украина может получить первый транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $4 млрд сразу же после принятия закона о банках (так называемый “антиколомойский”) в целом. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Радио НВ.
"Мы уже получили официальное письмо, заявление от МВФ - что есть два условия, если они будут выполнены, то сразу же средства поступят в Украину, причем в государственный бюджет. По нашим подсчетам, это должно быть около $4 млрд кредита", - сказал он.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Гетманцев уточнил, что деньги будут направлены в Стабилизационный фонд госбюджета (законопроект о стабфонде еще не принят и дорабатывается Кабмином - ред.).
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
Читайте также: Финансы – тоже на карантине. Украине срочно нужны миллиарды долларов. Где их взять?