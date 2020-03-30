Второе чтение по "антиколомойкому" закону состоится через неделю

Верховная Рада вернется к рассмотрению так называемого "антиколомойского" законопроекта через неделю. Сегодня проект №3260 (вынесен на голосование под номером 2571-д) был принят за основу, теперь с ним будет работать финансовый комитет Рады, сообщил LIGA.net собеседник в руководстве фракции Слуга Народа.

"7 дней на правки, дальше в Комитет и в зал", - сказал он.

По состоянию на 21:00 30 марта Верховная Рада продолжала проводить внеочередное заседание, рассматривая правки к законопроекту о рынке земли, который готовится ко второму чтению.

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Законопроект №3260, который вносит ряд изменений в банковское регулирование, призван усилить позиции государства в спорах с экс-владельцами обанкротившихся банков. В частности, согласно, проекту изменений, решение госструктур (НБУ, Фонд гарантирования, Минфин, Кабмин и т.п.) можно оспорить в судебном порядке и признать неправомерными, но нельзя отменить. В случае несправедливого решения государства, бывшие владельцы банков могут претендовать исключительно на денежную компенсацию.

Как пояснил в интервью LIGA.net глава ПриватБанка Петр Крумханзл, принятие "антиколомойского" закона будет означать, что банк точно останется в госсобственности даже, если государство проиграет все суды против экс-собственников Привата Игоря Коломойского и Геннадия Богоюбова.

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