Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Второе чтение по "антиколомойкому" закону состоится через неделю

Второе чтение по "антиколомойкому" закону состоится через неделю
30.03.2020, 21:10

Комитет Даниила Гетманцева и Александра Дубинского получил 7 дней "на правки" в банковский законопроект

Верховная Рада вернется к рассмотрению так называемого "антиколомойского" законопроекта через неделю. Сегодня проект №3260 (вынесен на голосование под номером 2571-д) был принят за основу, теперь с ним будет работать финансовый комитет Рады, сообщил LIGA.net собеседник в руководстве фракции Слуга Народа. 

"7 дней на правки, дальше в Комитет и в зал", - сказал он.

По состоянию на 21:00 30 марта Верховная Рада продолжала проводить внеочередное заседание, рассматривая правки к законопроекту о рынке земли, который готовится ко второму чтению.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Законопроект №3260, который вносит ряд изменений в банковское регулирование, призван усилить позиции государства в спорах с экс-владельцами обанкротившихся банков. В частности, согласно, проекту изменений, решение госструктур (НБУ, Фонд гарантирования, Минфин, Кабмин и т.п.) можно оспорить в судебном порядке и признать неправомерными, но нельзя отменить. В случае несправедливого решения государства, бывшие владельцы банков могут претендовать исключительно на денежную компенсацию. 

Как пояснил в интервью LIGA.net глава ПриватБанка Петр Крумханзл, принятие "антиколомойского" закона будет означать, что банк точно останется в госсобственности даже, если государство проиграет все суды против экс-собственников Привата Игоря Коломойского и Геннадия Богоюбова. 

Читайте также: ПриватБанк: работа на карантине, суды с Коломойским и кредитные каникулы. Интервью

Читайте также: Коломойский или дефолт. Какой выбор сделает Владимир Зеленский

Шевчук Сергей, Юрий Смирнов
Напишите нам
кредит МВФ антиколомойский закон
Комментарии
Последние новости
 