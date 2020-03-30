ПриватБанк: работа на карантине, суды с Коломойским и кредитные каникулы. Интервью

С момента предыдущего разговора корреспондента LIGA.net с предправления ПриватБанка Петром Крумханзлом прошло чуть больше года. За это время в Украине полностью сменилась власть, в мире разгорелась эпидемия смертельного коронавируса и началась глобальная рецессия.

Но основная тема интервью с главой Привата осталась такой же, что и весной 2019-го - Игорь Коломойский и его попытки забрать банк у государства.

В прошлый раз мы общались через несколько дней после решения Окружного суда Киева о признании национализации ПриватБанка незаконной. И если тогда Крумханзл уверенно говорил, что не верит в возврат банка экс-владельцам, то теперь для этого есть большое условие: Верховная Рада должна проголосовать за банковский законопроект №3260, получивший неформальное название "антиколомойский".

Возможно, это произойдет уже 30 марта. Что это даст банку в судах с экс-собственниками и кто опаснее для Привата - коронавирус или бывший собственник банка?

Конференц-колл с корреспондентом LIGA.net Крумханзл проводил из практически пустого офиса ПриватБанка в Киеве*. Приват, как и почти вся страна, также ушел на карантин.

КАК ПРИВАТБАНК ЖИВЕТ НА КАРАНТИНЕ

- Глава ПриватБанка тоже работает из дому?

- Правление банка в основном находится в офисе, около 80% менеджеров бэк-офиса работает удаленно. С нами - только персонал, отвечающий за критически важные системы, к которым нужен физический доступ. За ситуацией в отделениях, банкоматах и других важных системах банка следим онлайн, поэтому можем отреагировать на возможные проблемы в любой момент. Но пока необходимости в экстренной реакции не было. Если говорить в целом по банку, то удаленно работает половина сотрудников, почти 10 000 человек.

- Как карантин повлиял на вашу сеть отделений – все работают?

- Мы приостановили работу отделений, которые находятся в помещениях, закрывшихся на время карантина. Или там, где резко сократилось количество потенциальных посетителей. Речь о ТРЦ, административных центрах крупных городов, где из-за карантина уменьшилось количество людей, обычно приезжающих туда на работу. Также мы приостановили работу соседних отделений, если они находятся недалеко друг от друга и ввели гибкий рабочий график. В каждом регионе процент таких отделений разный.

- Что с зарплатами персонала отделений, которые не работают?

- Все сотрудники банка, которые работает в офисе, отделениях или удаленно, получают обычную зарплату, включая бонусы. Те, кто не может работать по объективным причинам, получают месячные оклады.

- Насколько сократилось количество клиентов в отделениях?

- В зависимости от региона - на 30-70%. По итогам первой карантинной недели поток упал в среднем по системе на 54%, по итогам второй – уже на 65%.

- Повлияли ли на клиентов призывы использовать онлайн-банкинг?

- Мы действительно просим клиентов подумать дважды прежде чем приходить в отделение. Тем, кто приходит, например, оплатить коммуналку, стараемся рассказать, что эту же операцию можно сделать в онлайне. Эффект есть: за время карантина по сравнению со средними показателями за неделю количество транзакций через Приват24 выросло на 29%, оплата в POS-терминалах (point of sale – оплата картой в точках продажи. – Ред.) – на 40%, количество скачиваний мобильного приложения Приват24 – вдвое.

О ПАНИКЕ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

- Банк ощутил повышенный спрос на наличные?

- Мы видели определенную нервозность где-то две недели назад. Клиенты снимали в банкоматах примерно на 30% наличных больше, чем обычно. Но ажиотаж быстро прошел. Сейчас мы видим, что объемы снятия уже на 20% ниже средних показателей, хотя банкоматы загружены полностью. Я объясняю это двумя причинами. Во-первых, люди понимают, что украинская банковская система стабильна и никакого дефицита наличных денег нет. Во-вторых, в этих обстоятельствах хранить наличные дома – не лучшая идея: банально не так много вариантов, где их можно потратить.

- На этой неделе НБУ предоставил банкам $130 млн наличными – участвовал ли ПриватБанк в этом аукционе? Если да, какие объемы кэша вам понадобились?

- Мы участвовали в аукционе. Купили меньше, чем хотели, но этот объем позволит удовлетворить спрос наших клиентов на ближайшие недели. Сейчас вся страна и банковская система работает в режиме многих ограничений, например транспортных. Границы закрыты, авиасообщение приостановлено, а наличный доллар печатается не в Украине и не в Европе. Поэтому на период карантина ПриватБанк перешел к модели продажи валюты только онлайн. Наличной валютой мы хотим обеспечить прежде всего вкладчиков.

- То есть ПриватБанк сейчас не продает наличную валюту?

- Нет, не продает. Но Вы свободно можете купить валюту онлайн для расчетов картой и онлайн.

- Как сильно выросли объемы покупки валюты онлайн?

- Всплеск на покупку был за неделю до введения карантина – 11 марта, когда доллар начал расти, а потом в первые дни карантина: 16 и 17 марта. Сейчас ничего нетипичного не происходит. Более того, в последние дни клиенты даже больше продают валюты, чем покупают.

ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛ

- Банк объявил так называемые кредитные каникулы. Какое количество ваших заемщиков может или воспользоваться?

- По нашим предварительным оценкам, кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса на 90 дней могут быть рассмотрены для 62 000 клиентов. Все ли воспользуются каникулами – сказать наверняка сложно, поскольку у каждого заемщика своя ситуация и мы решаем такие вопросы в индивидуальном режиме.

- Как много клиентов уже обратились за кредитными каникулами?

- За эту неделю мы сами сделали 20 000 звонков к нашим клиентам-предпринимателям. Банк хочет знать и понимать, какие трудности возникли у клиентов, пока они не превратились в реальные проблемы. Но не думаю, что одно универсальное предложение от банка подошло бы каждому клиенту.

- Что с программой кредитования "5-7-9"? Выживет ли она в условиях кризиса?

- Она по-прежнему работает. Кредитные каникулы распространяются и на нее.

- Сколько уже таких кредитов выдали?

- С момента старта программы принято позитивных решений о финансировании на 70 млн грн. Из них уже выдано 54 кредита на 32 млн грн.

КРИЗИС ПРОТИВ ПРИБЫЛЬНОСТИ

- Кризис, вероятно, уже повлиял на показатели банковской системы. Какой эффект ожидает для себя ПриватБанк?

- Сейчас мы можем только говорить, что эффект определенно будет, но какой именно – сказать сложно, поскольку никто не знает, как долго продлится пандемия коронавируса. Но украинская банковская система, которая не так давно прошла период серьезной очистки, продолжает стабильно работать – все банки устойчивы и находятся под качественным надзором со стороны НБУ, поэтому больших проблем в системе я не ожидаю.

- Может ли банк оценить потери от первых двух недель карантина?

- Пока сложно оценить. Последствия от спада экономической активности проявят себя уже во втором квартале. Но мы не видим значительных угроз, которые могли бы повлиять на нашу прибыльность, поскольку транзакционный бизнес генерирует более половины наших общих доходов.

- Каковы ожидания ПриватБанка относительно прибыли в этом году?

- О цифрах говорить пока рано, но я ожидаю, что первый квартал, а также весь 2020 год мы точно закончим с прибылью.

- Вы уже обсуждали с Кабмином процент прибыли за 2019 год, которую вам придется перечислить в качестве дивидендов в бюджет? Мы знаем, что госфинансы сейчас испытывают серьезные трудности – возможно вам придется выплатить не 50%, а гораздо больше?

- В текущий момент мы остаемся с цифрой в 50%, но в ближайшее время нас ожидает дискуссия с собственником (ранее Минфин, сейчас – Кабинет министров – Ред.). Пока мы ожидаем их решения.

- Какова ваша позиция – сколько банк должен оставить себе?

- Я считаю, нужен компромисс между потребностями бюджета и потребностью банка покрыть возможные потери, вызванные текущим кризисом.

СУДЫ С КОЛОМОЙСКИМ И СУРКИСАМИ

- Верховная Рада готовится к рассмотрению банковского законопроекта 3260, который в прессе называют “антиколомойским”. Вы следите за ситуацией и украинскими политическими процессами?

- Этот закон важен не только из-за ПриватБанка, он крайне важен для страны в целом. От его принятия зависит поддержка МВФ. Любые задержки с рассмотрением закона – это не вариант, времени у страны почти нет. Даже сильная экономика таких гигантов как США или Германии не может выдержать остановки на карантин. В ситуации с Украиной негативные экономические процессы уже в самом скором времени могут принять необратимый характер.

- Уже в середине апреля возобновятся судебные процессы вокруг национализации ПриватБанка. Как все-таки этот закон поможет банку, если суды будут проиграны?

- Если закон будет принят, а суды по национализации НБУ и банк проиграют, то банк точно останется в государственной собственности. Для нас этот вопрос будет закрыт. Бывшие владельцы смогут требовать компенсации у государства, доказав убытки. Но механизм расчета компенсации и подтверждения убытков, которой прописан в законопроекте Министерства юстиции и согласованный МВФ, обозначен четко. Он не дает бывшим владельцам возможности определять размер и условия компенсации на свое усмотрение или на усмотрение судов.

- Суркисов это тоже касается?

- По процедуре bail-in в отношении семьи Суркисов закон 3260 обратной силы не имеет, и государство, в случае проигрыша, может потерять всю сумму bail-in ПриватБанка, а это до 30 млрд гривен.

- Что говорят ваши юристы – заседание Большой падаты Верховного суда по делу Суркисов, которое планировалось на 16 апреля, состоится, несмотря на карантин?

- По моей информации, 16 апреля слушания не будет. Новая дата – раньше или позже – пока неизвестна. Но, что нас воодушевляет в этом процессе – он впервые стал публичным и открытым. Надеемся, что благодаря этому процесс будет освещен максимально подробно и объективно.

- На прошлой неделе судья Печерского райсуда Пидпалый фактически обязал ПриватБанк выплатить порядка $200 млн офшорным компаниям Суркисов, несмотря на то, что вердикта по сути в этом процессе еще не было. Как вы это прокомментируете?

- Это очень тревожное решение, особенно в контексте ожидания решающего заседания Верховного Суда по bail-in Суркисов. Такие действия судьи не могут остаться без внимания (20 апреля 2019 года судья Пидпалый вынес решение о расторжении договоров поручительства компаний Коломойского перед ПриватБанком на 10 млрд грн, - Ред.). Надеемся, что эти сложные для всей страны времена борьбы с коронавирусом не будут использованы как ширма для неправомерных и заангажированных решений, которые мы так часто наблюдаем в украинских судах.

- ПриватБанк будет платить эти $200 млн?

- Мы подали апелляцию и рассчитываем, что она будет удовлетворена. В практике ПриватБанка уже были случаи, когда за подобные неправосудные решения судьи отвечали по закону. Могу точно сказать, что банк не будет выплачивать эти деньги до окончательного решения суда.

- Недавно профсоюз ПриватБанка подал очередной иск против вас с целью лишить топ-менеджеров бонуса за прошлый год. Как вы это расцениваете - еще не устали от этого?

- Я чувствую свою ответственность за ПриватБанк. Я иду по стратегии, определенной набсоветом и собственником. Воспринимаю этот иск, как один из многих эпизодов по саботированию работы банка со стороны одного конкретного профсоюза. Это не профсоюз в общепринятом понимании, объединяющий всех сотрудников банка. Это небольшая группа людей, решающих свои задачи. Но в целом сейчас нам некогда думать о давлении и саботаже – надо понимать, что мы работаем во времена, когда нужно сконцентрировать все силы на минимизации последствий кризиса.

- Что все-таки опаснее сейчас для ПриватБанка – коронавирус или Игорь Коломойский?

- Я бы сказал так – вирус коррупции. Но с этой болезнью Украине придется бороться гораздо дольше, чем с COVID-19.

* Уточнено после публикации