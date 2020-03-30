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Верховная Рада приняла "антиколомойский" закон за основу

Верховная Рада приняла "антиколомойский" закон за основу
30.03.2020, 16:52

Парламент принял в первом чтении законопроект о банках и банковской деятельности

Верховная Рада приняла так называемый "антиколомойский" законопроект в первом чтении. За такое решение проголосовали 267 народных депутатов.

Также депутаты проголосовали за сокращение сроков подготовки законопроекта ко второму чтению вдвое.

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Перед голосованием президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов поддержать законопроекты, от которых зависит получение финансовом помощи от МВФ, Всемирного банка и ЕС.

Законопроект поддержали лидеры фракций "Голос" и "Европейская солидарность", против выступила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и сопредседатель группы "За Будущее" Виктор Бондарь.

Ранее в Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности сообщили, что законопроект был одобрен в редакции правительства, но вынесен на голосованием под №2571-д.

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  • Принятие закона входит в число prior actions, которые Украина должна выполнить для получения новой программы МВФ. Сейчас Украина претендует на расширенную помощь МВФ из-за пандемии коронавируса. СМИ сообщали о $7 млрд – $10 млрд. Если закон провалят, страну может ждать дефолт.
  • Ранее собеседник в руководстве фракции Слуга народа сообщил LIGA.net, что Верховная Рада может провести голосование по "антиколомойскому закону" уже сегодня, если кворум финансового комитета соберется. Если нет, то завтра.
  • 27 марта нардеп из Слуги народа Егор Чернев заявил, что часть депутатов купили и они не дадут голоса за закон, предотвращающий возврат ПриватБанка Игорю Коломойскому.
  • 23 марта законопроект был внесен Кабмином в парламент. 24 марта стал известен его текст: основные моменты25 марта нардепы из СН призвали Раду поддержать "антиколомойский" закон.

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Тарасовский Юрий
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