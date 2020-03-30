Верховная Рада приняла "антиколомойский" закон за основу

Верховная Рада приняла так называемый "антиколомойский" законопроект в первом чтении. За такое решение проголосовали 267 народных депутатов.

Также депутаты проголосовали за сокращение сроков подготовки законопроекта ко второму чтению вдвое.

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Перед голосованием президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов поддержать законопроекты, от которых зависит получение финансовом помощи от МВФ, Всемирного банка и ЕС.

Законопроект поддержали лидеры фракций "Голос" и "Европейская солидарность", против выступила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и сопредседатель группы "За Будущее" Виктор Бондарь.

Ранее в Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности сообщили, что законопроект был одобрен в редакции правительства, но вынесен на голосованием под №2571-д.

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