Верховная Рада приняла "антиколомойский" закон за основу

Верховная Рада приняла так называемый "антиколомойский" законопроект в первом чтении. За такое решение проголосовали 267 народных депутатов.
Также депутаты проголосовали за сокращение сроков подготовки законопроекта ко второму чтению вдвое.
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Перед голосованием президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов поддержать законопроекты, от которых зависит получение финансовом помощи от МВФ, Всемирного банка и ЕС.
Законопроект поддержали лидеры фракций "Голос" и "Европейская солидарность", против выступила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и сопредседатель группы "За Будущее" Виктор Бондарь.
Ранее в Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности сообщили, что законопроект был одобрен в редакции правительства, но вынесен на голосованием под №2571-д.
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- Принятие закона входит в число prior actions, которые Украина должна выполнить для получения новой программы МВФ. Сейчас Украина претендует на расширенную помощь МВФ из-за пандемии коронавируса. СМИ сообщали о $7 млрд – $10 млрд. Если закон провалят, страну может ждать дефолт.
- Ранее собеседник в руководстве фракции Слуга народа сообщил LIGA.net, что Верховная Рада может провести голосование по "антиколомойскому закону" уже сегодня, если кворум финансового комитета соберется. Если нет, то завтра.
- 27 марта нардеп из Слуги народа Егор Чернев заявил, что часть депутатов купили и они не дадут голоса за закон, предотвращающий возврат ПриватБанка Игорю Коломойскому.
- 23 марта законопроект был внесен Кабмином в парламент. 24 марта стал известен его текст: основные моменты. 25 марта нардепы из СН призвали Раду поддержать "антиколомойский" закон.
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Тарасовский Юрий