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Денег МВФ не будет из-за Привата и земли. Сможет ли Украина расплатиться с долгами? Разбор

Денег МВФ не будет из-за Привата и земли. Сможет ли Украина расплатиться с долгами? Разбор - Фото
Кристалина Георгиева и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Сергей Шевчук
13.02.2020, 11:27

Переговоры Украины с МВФ о новой программе финансирования снова затягиваются – по нашей вине. Что дальше?

Президент Владимир Зеленский первым узнал, что Международный валютный фонд согласился выделить Украине $5,5 млрд на ближайшие три года. Эту новость ему сообщила лично директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева. В телефонном разговоре с Зеленским она хвалила прогресс властей последних месяцев, но уточнила: денег мы не получим, если не выполним одно важное условие.

Беседа состоялась вечером 7 декабря прошлого года. Уже через несколько дней то самое условие (на языке МВФ – prior action) впервые в деталях появилось на публике. После долгих дискуссий, в парламенте был зарегистрирован правительственный законопроект №2571, который СМИ тут же назвали "антиколомойским".

Его главная идея – исключить возможность возврата обанкротившихся или национализированных банков бывшим владельцам.

План был примерно таким: в январе Верховная Рада обрабатывает законопроект и принимает его в целом, в феврале Совет директоров МВФ утверждает программу и перечисляет Украине первый транш кредита.

Не вышло: 2571 не прошел проверку финансовым комитетом Рады. Теперь участники переговоров и независимые аналитики, опрошенные LIGA.net, не исключают, что МВФ вернется к теме Украины не раньше второго квартала. Потенциально пауза может затянуться до лета.

Это не самые хорошие новости для правительства Алексея Гончарука. Почему так? И как долго Украина сможет обходиться без финансирования Фонда? Разбор LIGA.net.

Антиколомойский провал. Почему МВФ в ближайшее время точно не будет

Разговор Зеленского и Георгиевой имел важное значение для Украины. Страна фактически авансом получила от МВФ SLA – staff level agreement, принципиальное согласие на кредитование.

Тогда высокопоставленные собеседники LIGA.net среди участников переговоров с МВФ рассказывали, что SLA стало возможным по одной причине: Фонд предварительно согласовал все 98 страниц законопроекта 2571.

Этого оказалось недостаточно. Важно, чтобы проект без особых потерь прошел через украинский парламент. С этим сразу же возникли проблемы: в начале января топ-руководители комитета Александр Дубинский и Игорь Палица (замглавы и секретарь, оба считаются депутатами из орбиты Игоря Коломойского) подали в Раду альтернативные проекты.

Позже глава комитета Даниил Гетманцев в разговоре с LIGA.net также раскритиковал правительственную версию 2571 за чрезмерное усиление полномочий НБУ.

Из-за этих противоречий законопроект решили сократить в надежде, что после этого комитет рассмотрит его быстрее, рассказывали высокопоставленные собеседники LIGA.net в Кабмине и НБУ. Так появился документ под номером 2571-д авторства Гетманцева. Его планировали вывести на голосование в первом чтении утром 6 февраля. Не вышло: текст категорически не согласовал МВФ, сообщили LIGA.net три собеседника среди участников обсуждения закона.

Версия, которую подал Гетманцев, содержала два ключевых пункта. Во-первых, банк, который был признан банкротом не может вернуть себе прежний статус даже несмотря на решение судов о незаконности банкротства. Во-вторых, правительство и экс-владельцы пострадавшего банка получают полгода на переговоры о возможном возмещения убытков. На случай отсутствия компромисса было предложено, чтобы размер компенсации определял украинский суд.

Именно вторая часть проекта Гетманцева не устраивала МВФ. Фонд согласился с урезанной версией при условии, что в ней сохранится подход изначальной редакции документа: экс-владельцы не могут вернуть себе банк, но имеют право на компенсацию, если докажут ущерб с помощью международного аудитора.

По информации собеседников LIGA.net, близко знакомых с мнением представителей Фонда, МВФ продолжает настаивать на нормах, согласованных в декабре. "То, что было в 2571-д МВФ воспринял как мертворожденную идею", – рассказывает один из участников переговоров.

На этой неделе Рада работает в комитетах, в разговоре с LIGA.net в кулуарах парламента Гетманцев обещал, что работу над 2571 продолжат. Но, по информации высокопоставленного участника неформальной рабочей группы, большого прогресса по-прежнему нет.

Дополнительная проблема – парламент, начав рассмотрение законопроекта о рынке земли, оказался фактически заблокирован из-за нескольких тысяч правок, которые депутаты решили голосовать без ускоренных процедур. Согласно регламенту, другие законопроекты в этот период рассматриваться не могут.

Если в ближайшее время ничего не изменится, ситуация с неработоспособностью Рады может затянуться до апреля. Для МВФ это может означать, что "украинский вопрос" переносится на второй-третий кварталы.

Фонд настаивает на согласовании финальной версии законопроекта 2571 (то есть ко второму чтению). Как только проект будет принят в целом, МВФ может инициировать собрание директоров для обсуждения украинского вопроса. Для этого нужно еще, как минимум, две-три недели, утверждает высокопоставленный собеседник LIGA.net, знакомый с позицией Фонда.

Есть ли жизнь без МВФ?

Задержка с рассмотрением "антиколомойского закона" повышает риск того, что Украина еще полгода проведет без финансовой поддержки МВФ. Насколько сильно нам нужны деньги Фонда?

Опрошенные LIGA.net экономисты отмечают: пока у правительства достаточно запасов, чтобы пережить ближайшие пиковые выплаты и справиться с потенциальными проблемами госбюджета. Ближе к осени могут начаться проблемы. Об этом говорит несколько обстоятельств.

Валютные долги: пока справляемся без МВФ. Уже в марте Украину ожидает первый в этом году пик выплат по внешнему долгу: около $400 млн нужно вернуть МВФ, $530 млн – держателям еврооблигаций. В мае планируется погашение на $1,5 млрд (в том числе $1 млрд по евробондам, выпущенным под американские госгарантии), в сентябре – $2,3 млрд ($1,9 млрд – погашение еврооблигаций), перечисляет глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Первый и часть второго квартала правительство пройдут спокойно: у Минфина достаточно денег на валютных счетах, пополнить их можно за счет новых евробондов, выпуска ОВГЗ в долларах или прямых покупок у НБУ, который нарастил резервы до $26 млрд (4 месяца будущего импорта – безопасный уровень по метрике МВФ), отмечает старший аналитик ICU Тарас Котович.

Во второй половине года с валютой будет сложнее. Прогресс с МВФ очень желателен к сентябрю, считает Паращий. Но, учитывая сложности с наполнением бюджета, при самом неблагоприятном сценарии, деньги у правительства могут закончиться уже к маю, допускает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Часть денег можно одолжить в Украине. Общая потребность валюты для погашения госдолга в этом году, по оценке НБУ, составляет $9 млрд. Из них, порядка $3 млрд – валютные ОВГЗ, которые можно рефинансировать на внутреннем рынке, говорит начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.

Пиковые выплаты по валютным ОВГЗ будут летом: порядка $760 млн в июле и $474 млн – в августе, уточняет Паращий из Concorde Capital.

Удача 2019 может не повториться. В 2019 году Украина не получала денег МВФ, компенсировав остановку сотрудничества инвестициями нерезидентов в ОВГЗ (порядка $4,3 млрд за год), рассказывает начальник отдела по работе с инвесторами банка Кредит Днепр Андрей Приходько. Сможет ли внутренний рынок обеспечить потребности правительства в деньгах в 2020 году – пока открытый вопрос, считает Приходько.

Согласно прогнозу, опубликованному в инфляционном отчете НБУ за январь 2020, спрос на ОВГЗ со стороны иностранцев останется высоким, но при условии, что Украина получит новую программу МВФ в начале года.

- Бюджету нужны деньги. В первом квартале госбюджет с высокой долей вероятности не будет выполнен по доходам из-за низкого курса гривни (бюджет построен на 27 грн/$, сейчас – ниже 25 грн/$, от курса зависит импортный НДС, который собирает таможня). Поэтому правительству не помешали бы кредиты Еврокомиссии и Всемирного банка (в сумме $1-1,5 млрд), которые привязаны к началу программы МВФ, полагает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Есть ли жизнь вне программы?

Нужна ли Украине в принципе помощь МВФ? Дискуссии по этому поводу продолжаются, но опрошенные LIGA.net экономисты отмечают, что правительству важно в среднесрочной перспективе оставаться в программе Фонда.

Главная причина: до 2022 года общая потребность Украины во внешнем финансировании составляет $15 млрд, пока из этой суммы Минфин привлек около $1,8 млрд, отмечает Белан из Dragon Capital.

Без МВФ привлекать валюту из других источников будет сложно, даже несмотря на хорошие позиции Украины в глазах инвесторов на данный момент, добавляет Паращий из Concorde Capital. Если риски наступления рецессии мировой экономики все же отпугнут инвесторов от развивающихся рынков, альтернативы программе МВФ у правительства не будет, полагает Приходько из банка Кредит Днепр.

"Программу МВФ можно разделить на два компонента: финансовая часть и поддержка дальнейших реформ, – говорит Белан. – Работающая программа МВФ – это маяк для мирового сообщества и финансовых рынков, что экономика Украины финансово устойчива и движется в правильном направлении".

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Теги: переговоры с мвф бюджет 2020 антиколомойский закон
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