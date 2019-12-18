Вопрос на миллиарды: вернет ли суд ПриватБанк Коломойскому? Три сценария

19 декабря начинается исторический для Украины процесс: государство попробует доказать в суде апелляционной инстанции, что национализация ПриватБанка в декабре 2016 года была законной.

Первую инстанцию Кабмин и НБУ уже проиграли: теперь один из бывших собственников банка Игорь Коломойский как никогда близок к победе.

Большая судебная война за ПриватБанк не ограничивается этим процессом, к тому же суд вряд ли примет окончательное решение уже завтра. Но и тянуть с ним Фемида вряд ли будет - счет идет на месяцы.

LIGA.net поговорила с участниками "битвы за Приват". Ниже – три сценария будущего крупнейшего банка страны.

Почему государство проиграло первый суд о национализации

Первые иски, оспаривающие национализацию ПриватБанка, государство получило в начале 2017 года – через несколько недель после перехода банка в госсобственность.

Иск о незаконности национализации появился в июне 2017 года, когда стало окончательно понятно: Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов не собираются погашать или реструктуризировать портфель кредитов, выданных ПриватБанком их компаниям. Сделать это они обещали в письме на имя премьер-министра Владимира Гройсмана.

Иск о национализации лежал в Окружном административном суде Киева два года. Бомба взорвалась 18 апреля 2019-го: ОАСК согласился с доводами юристов Коломойского: у НБУ не было законных оснований признавать банк неплатежеспособным, значит сделка по покупке банка Минфином - недействительна.

Процесс прошел в закрытом режиме, подробно о решении LIGA.net писала здесь. Главный аргумент Коломомойского – НБУ не располагал достаточными доказательствами, что ПриватБанку нужна докапитализация на $5 млрд.

Позиция Нацбанка – о гигантской дыре в капитале банка было известно еще с 2015 года. В НБУ отмечают, что в начале 2016-го Коломойский и Боголюбов сами признали масштабы проблемы, подписав программу финансового оздоровления банка на 134,4 млрд грн.

В июне 2019 олигархи реанимировали еще один процесс, дополнив иск к государству в Хозсуде Киева требованием вернуть им акции ПриватБанка. Осенью 2019 разбирательство вышло на финишную прямую, но буквально за несколько заседаний до окончательного вердикта его приостановили до решения апелляционного суда о законности национализации.

Этот процесс ключевой. Именно он имеет решающее значение для будущего ПриватБанка.

Три сценария судов за ПриватБанк. От поражения Коломойского до "апокалипсиса"

Сможет ли Коломойский забрать Приват? Теперь это зависит не только от решений судов, но и от Верховной Рады.

В прошлый четверг в парламенте появился законопроект №2571, который в корне меняет судопроизводство в делах по обжалованию решений НБУ и других госструктур относительно банкротства банков (подробно о законопроекте и его значении – здесь).

Парадокс, но без закона даже победа юристов государства в обоих судах не гарантирует, что банк останется в госсобственности. В случае полного триумфа Коломойского, решающее значение будет иметь скорость, с которой депутаты обработают и примут законопроект.

С учетом нового закона, негативное развитие "дела ПриватБанка" (Коломойский побеждает) может пойти по трем сценариям.

Сценарий №1. Государство отыгрывается в апелляции. Победа во второй инстанции не гарантирует государству полного успеха. Это только закрепит статус-кво, при котором судьба Привата зависит от решения Хозсуда о возврате акций.

Аргументация Коломойского в этом процессе отличается от доводов в суде о национализации: олигарх настаивает, что государство фактически конфисковало ПриватБанк с помощью давления на прежних владельцев, соответствующего решения суда не было, следовательно отсутствовали и основания для фактически бесплатной передачи банка в госсобственность (формально Минфин купил банк за одну гривню, 155 млрд грн докапитализации здесь не учитываются).

"Экс-собственники банка не подписывали с государством никаких контрактов, было письмо к Кабмину, но там ничего не говорилось о продаже акций за 1 гривню, которую они даже не получили. – рассказывал журналистам представитель истцов во время одного из заседаний Хозсуда. – Мы говорим о том, что фактически произошла экспроприация собственности".

Это значит, что каким бы не был результат апелляции по незаконности национализации, судьба ПриватБанка все равно находится в руках Хозсуда Киева.

Сценарий №2. Коломойский побеждает во всех судах, но ему мешает новый закон. Единственный шанс победить Коломойского в этом случае – повторная национализация ПриватБанка.

Победа Коломойского в Хозсуде приведет к банкротству ПриватБанка, поскольку государству придется отозвать более 150 млрд грн капитала, внесенных в банк в 2016-17 годах. Дальше Приват снова попадает в Фонд гарантирования вкладов, государство национализирует его во второй раз.

На этом этапе в ситуацию вмешивается новый закон: он закрывает Коломойскому возможность повторно оспорить переход банка в госсобственность. Согласно проекту, решения госорганов по банкам-банкротам не могут быть отменены, даже если суд согласился, что с их собственниками поступили несправедливо, а само банкротство было ошибкой.

Возврат актива, ставшего собственностью государства (или другого нового инвестора), прямо запрещен.

В таком случае экс-владельцы "пострадавших" банков могут рассчитывать разве что на компенсацию. Правда, Коломойскому еще придется доказать, что ему был нанесен ущерб. Потери по формуле "капитал минус плохие активы минус обязательства" должна посчитать международная аудиторская фирма.

Сценарий №3. Коломойский выигрывает все, закона нет. Вариант, последствия которого сложно предугадать. Возможно все, вплоть до ликвидации ПриватБанка, как такового. Очередность событий схожа со вторым сценарием: Приват должен стать банкротом и уйти в Фонд.

Но проблема заключается в том, что юристам Коломойского ничего не мешает через суд запретить НБУ признавать банк неплатежеспособным, а Фонду – вводить в него временную администрацию (согласно 2571, подобные запреты невозможны).

Тогда олигарх действительно сможет юридически забрать акции банка и назначить новый менеджмент (так, например, сделали собственники Златобанка, который во всех инстанциях доказал, что его незаконно признали неплатежеспособным).

Но тогда и собственника, и руководителей Привата должен будет признать НБУ. При текущем составе правления регулятора, Коломойскому вряд ли стоит рассчитывать на это: для регулятора это повод отправить Приват в Фонд уже по причине непрозрачной структуры собственности.

Самому банку "горячая" фаза войны между собственниками точно не пойдет на пользу. Только в день негативного решения суда по национализации 18 апреля, отток средств клиентов составил 5,5 млрд грн, рассказал LIGA.net собеседник в руководстве НБУ. Банк рискует стать банкротом не только формально, но и фактически.

Сроки и даты. Когда закончится эпопея Привата

Базовый сценарий, на который ориентируются Кабмин и НБУ – "двусторонняя реституция", то есть поражение государства и в разбирательстве о национализации, и в Хозсуде, сообщил один из высокопоставленных собеседников LIGA.net в госструктурах.

Это означает, что скорость принятия закона 2571 сейчас имеет самое главное значение. Собеседники LIGA.net надеются, что документ успеет пройти первое чтение до конца января.

Есть ли у государства столько времени? Теоретически, да. У апелляционного суда есть два месяца на то, чтобы вынести окончательное решение о законности национализации. Самый вероятный сценарий: процесс затянется по-максимуму из-за большого объема материалов дела – 52 тома. Юристы государства будут настаивать на исследовании абсолютно всех доказательств, прогнозирует в разговоре с LIGA.net один из участников процесса.

Что будет, если государство проиграет апелляцию? Вероятно, сразу же после этого возобновится и процесс в Хозсуде: дожидаться решения Верховного суда (проигравшая сторона может подать кассационную жалобу в течение 20 дней) для этого необязательно. Решение Хозсуда также должна будет подтвердить апелляция.

Важнейшие месяцы для "дела ПриватБанка" – апрель и май 2020 года, предполагают собеседники LIGA.net среди адвокатов государства. Но возможно и более быстрое развитие событий.

“Мы не можем исключать аномально быстрых решений судов, – говорит один из юристов. – 18 апреля мы даже не предполагали, что произойдет нечто неординарное. А решение о незаконности национализации ПриватБанк Окружной админсуд принял буквально за два часа".