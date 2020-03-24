Компенсация для Коломойского: Кабмин утвердил новую версию закона 2571 – НВ

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23 марта Кабинет министров утвердил новую версию банковского законопроекта, который регулирует порядок судебного оспаривания решений НБУ о выведении банков с рынка (так называемый “антиколомойский закон”), пишет издание НВ со ссылкой на копию документа.

Изначальная версия законопроекта была зарегистрирована в парламенте под номером 2571, СМИ называли закон “антиколомойским”, поскольку он прямо касается судебных процессов, инициированных экс-собственниками ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым против национализации банка.

Главное новшество проекта, по сравнению с предыдущими редакциями – изменение формулы, по которой Коломойский и Боголюбов могут в суде потребовать компенсацию за потерю банка. Законопроект устанавливает понятие “реальных убытков”, которые нужно подтвердить с помощью международной аудиторской компании по принципу стоимости акций банка, которую мог бы уплатить гипотетический покупатель на момент решения о неплатежеспособности. Компанию выбирает украинский суд, который решает могут ли экс-бенефициары претендовать на компенсацию.

Еще одно важное нововведение: даже если экс-владельцы банка-банкрота получат право на возмещение убытков, это не освобождает их от прочей ответственности, в том числе, за потенциальное мошенничество с помощью подконтрольного финучреждения.

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В первой версии законопроекта 2571 также устанавливалась конкретная формула “реального убытка” (обязательства за вычетом капитала, взвешенного на качество активов). Собственник банка должен сам обратиться к аудитору, чтобы доказать такой убыток. От этой позиции авторы отказались. Подробнее о том, как писали этот документ и зачем он нужен - здесь >>>.

Верховная Рада была близка к голосованию сокращенной версии законопроекта 2571 в начале февраля, но тогда доработанную версию авторства главы финкомитета Даниила Гетманцева не одобрил МВФ. Детали здесь >>>.

Принятие закона входит в число prior actions, которые Украина должна выполнить для получения новой программы Международного валютного фонда. Сейчас Украина претендует на расширенную помощь МВФ из-за пандемии коронавируса. СМИ сообщали о $7 млрд – $10 млрд.