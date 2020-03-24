Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Компенсация для Коломойского: Кабмин утвердил новую версию закона 2571 – НВ

Компенсация для Коломойского: Кабмин утвердил новую версию закона 2571 – НВ
24.03.2020, 12:43

Кабмин Шмыгаля переделал важный для МВФ закон о невозврате ПриватБанка. Дело за депутатами и комитетом Даниила Гетманцева

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

23 марта Кабинет министров утвердил новую версию банковского законопроекта, который регулирует порядок судебного оспаривания решений НБУ о выведении банков с рынка (так называемый “антиколомойский закон”), пишет издание НВ со ссылкой на копию документа.

Изначальная версия законопроекта была зарегистрирована в парламенте под номером 2571, СМИ называли закон “антиколомойским”, поскольку он прямо касается судебных процессов, инициированных экс-собственниками ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым против национализации банка.

Главное новшество проекта, по сравнению с предыдущими редакциями – изменение формулы, по которой Коломойский и Боголюбов могут в суде потребовать компенсацию за потерю банка. Законопроект устанавливает понятие “реальных убытков”, которые нужно подтвердить с помощью международной аудиторской компании по принципу стоимости акций банка, которую мог бы уплатить гипотетический покупатель на момент решения о неплатежеспособности. Компанию выбирает украинский суд, который решает могут ли экс-бенефициары претендовать на компенсацию.

Еще одно важное нововведение: даже если экс-владельцы банка-банкрота получат право на возмещение убытков, это не освобождает их от прочей ответственности, в том числе, за потенциальное мошенничество с помощью подконтрольного финучреждения.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

  • В первой версии законопроекта 2571 также устанавливалась конкретная формула “реального убытка” (обязательства за вычетом капитала, взвешенного на качество активов). Собственник банка должен сам обратиться к аудитору, чтобы доказать такой убыток. От этой позиции авторы отказались. Подробнее о том, как писали этот документ и зачем он нужен - здесь >>>.
  • Верховная Рада была близка к голосованию сокращенной версии законопроекта 2571 в начале февраля, но тогда доработанную версию авторства главы финкомитета Даниила Гетманцева не одобрил МВФ.  Детали здесь >>>.
  • Принятие закона входит в число prior actions, которые Украина должна выполнить для получения новой программы Международного валютного фонда. Сейчас Украина претендует на расширенную помощь МВФ из-за пандемии коронавируса. СМИ сообщали о $7 млрд – $10 млрд.
Шевчук Сергей
Напишите нам
национализация Приватбанка кредит МВФ антиколомойский закон
Комментарии
Последние новости
 