Компенсация для Коломойского: Кабмин утвердил новую версию закона 2571 – НВ

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23 марта Кабинет министров утвердил новую версию банковского законопроекта, который регулирует порядок судебного оспаривания решений НБУ о выведении банков с рынка (так называемый “антиколомойский закон”), пишет издание НВ со ссылкой на копию документа.
Изначальная версия законопроекта была зарегистрирована в парламенте под номером 2571, СМИ называли закон “антиколомойским”, поскольку он прямо касается судебных процессов, инициированных экс-собственниками ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым против национализации банка.
Главное новшество проекта, по сравнению с предыдущими редакциями – изменение формулы, по которой Коломойский и Боголюбов могут в суде потребовать компенсацию за потерю банка. Законопроект устанавливает понятие “реальных убытков”, которые нужно подтвердить с помощью международной аудиторской компании по принципу стоимости акций банка, которую мог бы уплатить гипотетический покупатель на момент решения о неплатежеспособности. Компанию выбирает украинский суд, который решает могут ли экс-бенефициары претендовать на компенсацию.
Еще одно важное нововведение: даже если экс-владельцы банка-банкрота получат право на возмещение убытков, это не освобождает их от прочей ответственности, в том числе, за потенциальное мошенничество с помощью подконтрольного финучреждения.
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