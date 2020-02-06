Компенсация для Коломойского. Почему закон о невозврате ПриватБанка застрял в Раде

"Антиколомойского закона" пока не будет. Правительственный законопроект 2571, призванный усилить позиции государства в судах с владельцами обанкротившихся банков, с большими потерями прошел через финансовый комитет Верховной Рады, но так и не был передан на первое чтение.

Проголосовать планировали сегодня, 6 февраля, до рассмотрения в парламенте земельной реформы. Финкомитет планировал подать урезанную версию редакции, зарегистрированной в декабре – законопроект 2751-д (дополненный), но этого не произошло.

По информации собеседников LIGA.net в финкомитете и Нацбанке, итоговый вариант законопроекта не согласовал МВФ. Главное противоречие вызвала норма о том, что собственники банков-банкротов, в том числе тех, которые были национализированы, могут договориться с Кабмином о компенсации, а сумму ущерба должен доказать украинский суд.

В распоряжении LIGA.net есть последняя редакция законопроекта 2751-д, которую члены финкомитета получили поздно вечером, 5 февраля. Эта версия, в случае принятия, прямо повлияет на возможности Игоря Коломойского для моральной и материальной сатисфакции за потерю ПриватБанка.

Почему же ее все-таки отложили?

Коломойский "за". Какой закон подготовил финкомитет

Несмотря на внешнюю идентичность названий, 2751-д далек от правительственного проекта, который был зарегистрирован в парламенте в середине декабря с подачи премьер-министра Алексея Гончарука. В нем всего 6 страниц (вместо 90) и две важных позиции.

Во-первых, даже если экс-владелец банка-банкрота доказывает в суде, что банкротство было неправомерно навязано Нацбанком, откатить ситуацию и вернуть банку прежний статус (структуру собственности, менеджмент, имущество) невозможно. Фонд гарантирования продолжает временную администрацию/ликвидацию. Банк, который был национализированным, остается в собственности государства.

Эта идея была основной в правительственном проекта 2571 и ключевым требованием МВФ. Она возникла на фоне успехов Игоря Коломойского в судебных процессах против национализации ПриватБанка.

Во-вторых, экс-собственники банка-банкрота (Приват перед национализацией тоже был признан НБУ неплатежеспособным) имеют право на компенсацию. В отличие от первого пункта, эта норма существенно изменилась по сравнению с базовой редакцией.

Согласно тексту проекта 2571-д, который есть в распоряжении LIGA.net, в случае, если экс-бенефициары банкрота доказывают в суде (победа в апелляции или Верховном суде) неправомерность решений НБУ, на основании которых банк был признан банкротом и/или был национализирован, у них есть полгода, чтобы договориться с Кабмином о возмещении ущерба.

Если стороны не придут к согласию, сумму компенсации определит украинский суд.

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Не менее важные нормы не вошли в доработанную редакцию, но были в версии 2571, которую предлагал Кабмин.

Бывшие владельцы банков-банкротов могут претендовать на компенсацию только если докажут, что действительно понесли реальные убытки. Сумма определяется по формуле: "капитал на момент банкротства, взвешенный на качество активов (например, объем неработающих кредитов) минус обязательства банка". Кроме того, ее должен утвердить международный аудитор.

Судом первой инстанции по делам, где оспариваются решения НБУ, выступает Верховный суд, апелляцией – Большая палата Верховного суда.

Украинский суд любого уровня не может запретить Нацбанку, Фонду гарантирования и Кабмину принимать какие-либо решение относительно банков-банкротов (например, повторно признавать финучреждение банкротом или национализировать его).





Почему закон не попал в Раду. След МВФ

Собеседники LIGA.net в финкомитете подчеркивают: официально законопроекта 2571-д не существует. Версия, которую в среду вечером получили депутаты – лишь один из многочисленных черновиков короткой версии закона.

С сокращенным вариантом ради быстрого рассмотрения были согласны Кабмин и НБУ, подтвердили LIGA.net в руководстве ведомств. Законопроект 2571-д планируют вынести в зал не позже четверга, 6 февраля, сообщили в начале недели два собеседника LIGA.net в финансовом комитете.

По словам одного из руководителей органа, это было важно сделать перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о рынке земли, которое может затянуться до поздней ночи.

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Подготовка текста законопроекта затянулась. "У нас еще нет окончательной редакции документа, продолжаем работать", – объяснял LIGA.net глава финкомитета Даниил Гетманцев после заседания в среду.

На самом деле текст был: его разослали через комитетский чат вечером 5 февраля, утром, 6 числа, в Комитете планировалось заседание, после которого 2571-д должны были зарегистрировать в парламенте и вынести на голосование. Но обсуждение в последний момент отменили.

В чем причина? Собеседники в комитете и НБУ отмечают – МВФ не согласовал предложенную комитетом редакцию законопроекта. Депутаты продолжат обсуждать документ на следующей неделе, уточнил Гетманцев. Следующий шанс поставить закон на голосование будет уже во второй половине февраля.

"Антиколомойский"? О чем спорят МВФ, НБУ и депутаты

На практике, задержка с 2571 означает, что Украина рискует упустить возможность получить первый транш по программе на $5,5 млрд, которую Фонд согласовал в конце 2019 года.

В правительство надеялось получить деньги в конце февраля-начале марта, сообщил высокопоставленный собеседник в Кабмине. Закон 2571 остается последней невыполненной prior action (обязательное предварительное действие). На ближайшем заседании Совета директоров МВФ в середине февраля вопрос Украины рассматриваться скорее всего не будет, отметил в разговоре с LIGA.net собеседник в руководстве финкомитета Рады.

Но процесс может затянуться еще сильнее. Редакция законопроекта, которую подал Кабмин в декабре, полностью устраивала МВФ, ее поддерживает НБУ, но к ней возникли вопросы у депутатов.

Главное – члены финкомитета были недовольны объемом документа. "Непосредственно ПриватБанка касается только 2-3% закона, остальное – несвязанные вещи", – отметил в разговоре с LIGA.net член комитета Ярослав Железняк из фракции Голос.

Против первой версии 2571 выступает лично Гетманцев, рассказали LIGA.net несколько депутатов. В комментарии LIGA.net он подтвердил, что действительно не стал бы голосовать за этот закон. "Не очень понятно, почему мы должны голосовать за нормы, которые усиливают Нацбанк, притом, что они были прицеплены к законопроекту "паровозом" и потенциально нарушают Конституцию", – сказал он.

Речь о таких нормах, как защита экс-сотрудников НБУ в судах за счет регулятора, и усилении понятия "профессионального суждения", которое усиливает позиции Нацбанка и фактически делает невозможным оспаривание его решений. Еще один вопрос – подсудность дел, связанных с решениями НБУ. Гетманцев считает, что они не должны сразу рассматриваться в Верховном суде.

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Но главное – вопрос компенсации экс-владельцам банков-банкротов. Норма с формулой определения ущерба, которую должен подтвердить аудитор, вызывает наибольшие споры. На этом настаивает МВФ, f в комитете нет единого мнения - часть депутатов против.

"НБУ, Фонд и Кабмин должны согласовать новую формулировку и дать ее нам. Иначе я не вижу смысла в обсуждении этого закона", – отмечает Железняк. По словам Гетманцева, комитет постарается определиться с новой редакцией проекта к следующей пленарной неделе - 17–21 февраля. Риск задержки транша МВФ его не расстраивает.

Если Украина все же не успеет принять "антиколомойский закон" до ближайшего заседания МВФ, времени на доработку у депутатов будет достаточно. Следующий шанс получить деньги Фонда у Украины появится уже в мае – как раз когда возобновятся судебные процессы вокруг ПриватБанка.