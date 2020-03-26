МВФ увеличит помощь Украине, если будет принят "антиколомойский" закон - FT

Международный валютный фонд (МВФ) может увеличить размер помощи Украине с $5,5 млрд до $8 млрд в случае принятия Верховной Радой “антиколомойского” закона. Об этом пишет Financial Times.

Также соглашение с МВФ откроет возможность получения еще $1 млрд от Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Евросоюза, отмечает издание.

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Введенные украинским правительством ограничения для борьбы с коронавирусом могут привести к падению ВВП по итогам года на 5%, пишет FT со ссылкой на замглавы Офиса президента Юлию Ковалив.

“Из-за пандемии коронавируса ситуация в экономике критическая… дальнейшая отсрочка просто невозможна. Я надеюсь, что депутаты понимают всю серьезность момента и проголосуют за защиту стабильности банковского сектора”, - сказал газете глава ПриватБанка Петр Крумханзл.

Депутат от Слуги народа Никита Потураев сказал в комментарии изданию, что несмотря на то, что многие лояльные к Игорю Коломойскому депутаты выступят против законопроекта о банках, у партии достаточно голосов, чтобы принять его. Дать голоса за этот проект готова и оппозиция, сообщили FT депутат от Голоса Юлия Клименко и Алексей Гончаренко из Евросолидарности.

По словам источника газеты, знакомого с ходом переговоров с МВФ, если Верховная Рада не примет “антиколомойский” закон, то фонд может выделить Украине гораздо меньшую сумму в $1,5 млрд от быстрого финансового инструмента МВФ в рамках помощи по преодолению последствий пандемии.

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