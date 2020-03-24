Кабмин внес в Верховную Раду “антиколомойский” законопроект

Кабинет министров внес в Верховную Раду проект закона №3260 "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (так называемый “антиколомойский закон”). Об этом, свидетельствуют данные на сайте парламента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он определяет механизм компенсации бывшим владельцам лопнувших банков и предполагает, что в случае присуждения такой компенсации экс-бенефициары не освобождаются от ответственности, в частности за мошенничество с помощью подконтрольного финучреждения.

Законопроект прямо касается судебных процессов, инициированных экс-собственниками ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым против национализации банка.

Документ передали на рассмотрение финансовому комитету.

Читайте также: Финансы – тоже на карантине. Украине срочно нужны миллиарды долларов. Где их взять?