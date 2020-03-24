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Кабмин внес в Верховную Раду “антиколомойский” законопроект

Кабмин внес в Верховную Раду “антиколомойский” законопроект
24.03.2020, 17:20

Проект закона №3260, который называют "антиколомойским", зарегистрирован в парламенте

Кабинет министров внес в Верховную Раду проект закона №3260 "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (так называемый “антиколомойский закон”). Об этом, свидетельствуют данные на сайте парламента.

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Он определяет механизм компенсации бывшим владельцам лопнувших банков и предполагает, что в случае присуждения такой компенсации экс-бенефициары не освобождаются от ответственности, в частности за мошенничество с помощью подконтрольного финучреждения.

Законопроект прямо касается судебных процессов, инициированных экс-собственниками ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым против национализации банка.

Документ передали на рассмотрение финансовому комитету.

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Кучук Марина
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национализация Приватбанка МВФ дело приватбанка антиколомойский закон
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