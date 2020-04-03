Минфин рассчитывает получить в госбюджет $5 млрд от МВФ до конца года

Украина в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) согласовала рамку доходов и дефицита обновляемого госбюджета на 2020 год и надеется получить от Фонда в госбюджет для финансирования дефицита $5 млрд. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала Украина 24.

"Мы надеемся до конца года получить от МВФ дополнительно до $5 млрд в бюджет. Это мы зафиксировали, и это, можно сказать, основные положения", – сказал он.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Министр отметил, что для получения кредита расширенного финансирования от МВФ необходимо согласовать технический меморандум и принять в Верховной Раде последний пакет законов – о банках и изменениях в госбюджет-2020.

"Если этот пакет законов будет проголосован, есть надежды, что мы получим в ближайшее время транш в бюджет", – сказал Марченко.

Читайте также: Финансы – тоже на карантине. Украине срочно нужны миллиарды долларов. Где их взять?

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте