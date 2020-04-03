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Минфин рассчитывает получить в госбюджет $5 млрд от МВФ до конца года

Минфин рассчитывает получить в госбюджет $5 млрд от МВФ до конца года
03.04.2020, 18:07

Правительство согласовало с МВФ рамку доходов и дефицита обновляемого госбюджета-2020

Украина в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) согласовала рамку доходов и дефицита обновляемого госбюджета на 2020 год и надеется получить от Фонда в госбюджет для финансирования дефицита $5 млрд. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала Украина 24.

"Мы надеемся до конца года получить от МВФ дополнительно до $5 млрд в бюджет. Это мы зафиксировали, и это, можно сказать, основные положения", – сказал он.

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Министр отметил, что для получения кредита расширенного финансирования от МВФ необходимо согласовать технический меморандум и принять в Верховной Раде последний пакет законов – о банках и изменениях в госбюджет-2020.

"Если этот пакет законов будет проголосован, есть надежды, что мы получим в ближайшее время транш в бюджет", – сказал Марченко.

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Марина Кучук
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МВФ госбюджет сергей марченко дефицит бюджета
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