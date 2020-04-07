"Я никого ни о чем не просил" - Коломойский о тысячах правок к закону о банках

Олигарх и экс-владелец национализированного ПриватБанка Игорь Коломойский считает, что законопроект №2571-д, регулирующий процедуры банкротства и национализации банков "антиукраинским". Об этом он заявил в блиц-интервью НВ.

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"Я бы назвал этот закон не "антиколомойским", а антиукраинским. Торговля суверенитетом и Конституцией за 30 серебренников, правда, очень дорогих", - сказал Коломойский.

По его словам, правки ко второму чтению законопроекта в парламенте подавали депутаты, которые "симпатизируют Украине". "Я никого ни о чем не просил", - добавил олигарх.

Он также уточнил, что не знаком с внефракционным депутатом Антоном Поляковым, подавшим 6000 правок к законопроекту. При этом подтвердил, что общается с нардепом из Слуги народа Александром Дубинским.

На вопрос о дефолте Украины, Коломойский ответил, что он "за реструктуризацию долгов".

Коломойский отрицает, что обсуждал законопроект с президентом Владимиром Зеленским.

"Люди выбрали свой путь, это путь в никуда, что показал опыт предшественников: Яценюка, Порошенко, Гройсмана и Гончарука", - добавил Коломойский.

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