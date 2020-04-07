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"Я никого ни о чем не просил" - Коломойский о тысячах правок к закону о банках

"Я никого ни о чем не просил" - Коломойский о тысячах правок к закону о банках
07.04.2020, 17:05

Коломойский считает принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект о банках "антиукраинским"

Олигарх и экс-владелец национализированного ПриватБанка Игорь Коломойский считает, что законопроект №2571-д, регулирующий процедуры банкротства и национализации банков "антиукраинским". Об этом он заявил в блиц-интервью НВ.

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"Я бы назвал этот закон не "антиколомойским", а антиукраинским. Торговля суверенитетом и Конституцией за 30 серебренников, правда, очень дорогих", - сказал Коломойский.

По его словам, правки ко второму чтению законопроекта в парламенте подавали депутаты, которые "симпатизируют Украине". "Я никого ни о чем не просил", - добавил олигарх.

Он также уточнил, что не знаком с внефракционным депутатом Антоном Поляковым, подавшим 6000 правок к законопроекту. При этом подтвердил, что общается с нардепом из Слуги народа Александром Дубинским.

На вопрос о дефолте Украины, Коломойский ответил, что он "за реструктуризацию долгов". 

Коломойский отрицает, что обсуждал законопроект с президентом Владимиром Зеленским. 

"Люди выбрали свой путь, это путь в никуда, что показал опыт предшественников: Яценюка, Порошенко, Гройсмана и Гончарука", - добавил Коломойский.

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  • 30 марта законопроект №2571-д о невозврате национализированных банков бывшим владельцам был принят Радой за основу.
  • 6 апреля истек срок приема поправок к законопроекту №2571-д, регулирующему процедуры банкротства и национализации банков. Ко второму чтению подано рекордное число правок - около 16 335.
  • МВФ ожидает от украинских властей принятия во втором чтении "антиколомойского" закона, секвестра госбюджета и адекватной реализации земельной реформы для предоставления расширенной помощи Украине. По данным FT, речь идет о сумме в $8 млрд. Сотрудничество с МВФ откроет возможность для получения помощи от других доноров - Всемирного банка, ЕС.
  • Как заявлял министр финансов Сергей МарченкоУкраина согласовала с МВФ рамку доходов и дефицита госбюджета на 2020 год и надеется получить от Фонда $5 млрд для финансирования дефицита до конца года.

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Анна Андреева
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ПриватБанк игорь коломойсикй антиколомойский закон
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