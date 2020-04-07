Депутаты подали свыше 16 000 правок к “антиколомойскому” закону: список авторов

дополнено

Ко второму чтению законопроекта №2571-д, регулирующего процедуры банкротства и национализации банков (так называемый “антиколомойский” закон), подано около 16 335 поправок. Об этом сообщил народный депутат фракции Голос и член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

По словам депутата, правки продолжали поступать до 22:00 понедельника, 6 апреля, который был последним днем их приема.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

“Итак, после 22:00 потенциал по поправкам исчез и больше их не поступало. Поэтому финальная цифра и абсолютный рекорд украинского парламента получает закон о банках и 16 000+ поправок к нему! Ориентировочная точная цифра 16 335, но пока секретариат работает над сведением”, - написал Железняк в Facebook.

Также депутат опубликовал список авторов поправок. На первом месте - исключенный из фракции Слуга народа Антон Поляков (свыше 6000 правок). За ним - депутаты, которые могут быть лояльные к олигарху Игорю Коломойскому: руководитель депутатской группы “За будущее” Виктор Бондарь (1911), Дмитрий Черный из Слуги народа (1781), Ольга Василевская-Смаглюк (СН, 1689), Олег Дунда (СН, 1656), Сергей Демченко (СН, 1463), Александр Дубинский (СН, 1199).

Читайте также: Финансы – тоже на карантине. Украине срочно нужны миллиарды долларов. Где их взять?