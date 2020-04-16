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Комитет отклонил 5000 поправок к "антиколомойскому" закону - Гетманцев

Комитет отклонил 5000 поправок к "антиколомойскому" закону - Гетманцев
16.04.2020, 18:17

Финансовый комитет рассмотрит законопроект №2571-д по упрощенной процедуре. Его передадут в Раду до конца следующей недели

В таблицу к так называемому “антиколомойскому” законопроекту (№2571-д) внесено 16 572 поправки, из которых финансовый комитет Верховной Рады отклонил 4770. Передать парламенту законопроект на голосование рассчитывают до конца следующей недели. Об этом сообщил глава комитета Данил Гетманцев на брифинге после внеочередного заседания Рады.

"На сегодняшний день в таблице уже есть 16 572 поправки, из которых отклонено 4770 поправок. Возможно, при редактировании таблицы эти цифры изменятся, но разница будет небольшой", - сказал он.

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Он отметил, что большинство правок учтены или полностью, или редакционно. И добавил, что в связи с принятием законопроекта №1043 об изменениях в регламент процедура рассмотрения оставшихся правок и документа в целом значительно упростится.

"Комитет рассмотрит процедуру рассмотрения этого законопроекта, которая, по предложению подкомитета по банковской деятельности, будет упрощенной. То есть мы будем двигаться не от поправки к поправке, а от пункта законопроекта к пункту - таких более 60-ти", - сказал Гетманцев.

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Марина Кучук
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Даниил Гетманцев антиколомойский закон
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