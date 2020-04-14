Бюджет есть, а денег – нет. Как Кабмин изменил главный финансовый план. Разбор

Верховная Рада с третьей попытки приняла антикризисные изменения в госбюджет на 2020 год. Большого сюрприза, как и анонсированного секвестра, не вышло: Кабмин создает антикризисный фонд и увеличивает расходы на медицину, выплаты пенсий и судей. Образование, наука и инфраструктура в этом году получат меньше денег, чем планировалось.

Из-за изменения приоритетов общий дефицит бюджета увеличивается в три раза – до 298 млрд грн. Теперь правительству осталось ответить на главный вопрос: где взять деньги. Прогнозируемая программа МВФ не покроет даже половины всех потребностей в финансировании. Но пока у Украины нет даже ее.

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Как выглядит кризисный бюджет по-украински. Главное

Кабмину Дениса Шмыгаля понадобилось больше двух недель, чтобы убедить Верховную Раду проголосовать за проект изменений в госбюджет. То, что документ, подготовленный Алексеем Гончаруком и Оксаной Маркаровой, придется кардинально переписывать, было понятно еще в феврале: уже тогда план по доходам от налоговой и таможни не выполнялся, а это означало, что расходы придется сокращать.

Казалось бы, коронакризис перевернул ситуацию в катастрофу, но по обновленным показателям бюджета этого не скажешь. План по доходам у страны, чья экономика остановилась более чем на месяц, урезан всего на 11%, расходы – наоборот выросли на 7% из-за дополнительных затрат на медицину и соцвыплаты.

О кризисных временах говорит только дефицит: 298 млрд грн (в прежней версии было чуть больше 90 млрд) или 7% ВВП. Другие важные параметры – обновленный макропрогноз. Бюджет построен на предположении о резком падении ВВП, скачке инфляции и девальвации гривни (с 27 грн/$ до 29,5 грн/$).

В приоритете медики, пенсионеры и судьи, не повезло ученым и местным властям

Работу Минфина над обновленным бюджетом нельзя назвать секвестром, в классическом понимании этого слова. Речь шла скорее о перераспределении ресурсов: деньги, которые предусматривались для регионов, развития науки и строительства объектов инфраструктуры частично перенесли на медицину и финансирование дополнительных пенсий (в сумме - около 44 млрд грн).

Первую версию изменений в бюджет, которую готовил Минфин Игоря Уманского депутаты критиковали за радикальное урезание многих статей расходов. Среди прочего упоминались субвенции на развитие регионов, финансирование науки, кинематографа и театров, реформа образования.

Часть из этих планов пересмотрели при новом министре, но некоторые статьи все же полностью упразднили. В их числе – Фонд энергоэффективности и финансирование научных проектов.

Почти все "спорные" статьи расходов (особенно в сферах образования и науки) в итоге все же были сокращены, но вариант нового министра финансов Сергея Марченко сдержаннее, чем у его предшественника.

Кроме регионов, культуры и образования значительную часть бюджетов потеряли налоговая и таможня, Госстат, Министерство по делам ветеранов, МИДу почти полностью сократили финансирование на создание "позитивного имиджа Украины за рубежом".

Все сэкономленные деньги должны были пойти на основную статью допрасходов – антикризисный фонд на борьбу с коронавирусом. Его объем - 64,7 млрд грн. Он будет действовать на период карантина + 30 дней.

Деньги будут тратить по ситуации – фонд создавался для финансирования расходов, которые сейчас трудно предусмотреть. Основные направления: закупки медикаментов и медтехники, доплаты медикам, соцвыплаты, в том числе пособия по безработице. Если эти расходы не понадобятся, стабфонд обещают расформировать, а деньги вернуть на статьи расходов, которые сократили.

Кроме МВД и судей значительную прибавку получило Минэнергетики, которому выделили 1,6 млрд грн на "реструктуризацию угольной отрасли". Еще одна возросшая статья – обслуживание госдолга (3,3 млрд грн), которую пересмотрели из-за изменения прогнозного курса гривни.

Где взять деньги

Пока неясно, за счет чего Минфин собирается финансировать свой антикризисный бюджет.

Министр Сергей Марченко заявил, что новый план построен на предположении, что Украина получит в этом году деньги от МВФ, которыми можно будет оплачивать расходы.

Речь идет о $5-8 млрд, но, во-первых, на них можно рассчитывать только гипотетически: для новой программы МВФ нужно выполнить последнее prior action – так называемый "антиколомойский закон", который столкнулся с беспрецедентным сопротивлением в Верховной Раде.

Во-вторых, даже если Украина получит деньги МВФ, этого не хватит даже чтобы покрыть весь дефицит бюджета. Но этим наши потребности в деньгах не заканчиваются: еще есть более $10 млрд госдолга (часть выплат в гривне, поэтому точная сумма сильно зависит от курса), которые нужно выплатить в этом году.

Согласно плану заимствований Минфина у внешних кредиторов (кроме Фонда это Всемирный банк и ЕС) можно взять около $9 млрд. Еще $12,8 млрд предполагается взять на внутреннем рынке. Это почти в два раза больше, чем в 2020 году надеялось одолжить правительство Алексея Гончарука.

Кто бы мог одолжить Кабмину такую сумму? В теории, источники есть - точнее, были. Примерно столько Минфин смог собрать на внутреннем рынке в 2019 году. Тогда гривневые ОВГЗ принесли $8,8 млрд (в пересчете по среднегодовому курсу в 25,8 грн/$), половину которых дали нерезиденты, еще примерно $4,7 млрд – облигации в долларах и евро.

Это был беспрецедентный год по популярности украинских гособлигаций: без кризиса, с большими надеждами на новые власти. Сейчас все изменилось: гривневые ОВГЗ перестали пользоваться спросом еще в феврале – в относительно “хорошее” время.

Теперь источников денег у Минфина осталось не так много. Один из очевидных вариантов – НБУ.

Нужно ли регулятору возобновить покупку ОВГЗ для финансирования потребностей бюджета, чего не было с 2015 года – одна из главных экономических дискуссий последних недель. В Совете Нацбанка, который возглавляет Богдан Данилишин, говорят, что нужно. Правление Нацбанка пока всячески этому сопротивляется. "Эффекты от прямого финансирования знакомы тем, кто помнит 90-е", – заявил недавно глава НБУ Яков Смолий, прозрачно намекая на взаимосвязь "печатного станка" и гиперинфляции.

Что об этом думает министр финансов Сергей Марченко? "Это непростой бюджет, - отметил он в эфире Свободы слова Савика Шустера. – Если у нас будут ограниченные возможности для финансирования, будем предпринимать другие радикальные шаги".