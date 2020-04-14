Бюджет есть, а денег – нет. Как Кабмин изменил главный финансовый план. Разбор

Верховная Рада с третьей попытки приняла антикризисные изменения в госбюджет на 2020 год. Большого сюрприза, как и анонсированного секвестра, не вышло: Кабмин создает антикризисный фонд и увеличивает расходы на медицину, выплаты пенсий и судей. Образование, наука и инфраструктура в этом году получат меньше денег, чем планировалось.
Из-за изменения приоритетов общий дефицит бюджета увеличивается в три раза – до 298 млрд грн. Теперь правительству осталось ответить на главный вопрос: где взять деньги. Прогнозируемая программа МВФ не покроет даже половины всех потребностей в финансировании. Но пока у Украины нет даже ее.
По какому финансовому плану будет жить страна в оставшуюся часть года – в разборе LIGA.net.
Кабмину Дениса Шмыгаля понадобилось больше двух недель, чтобы убедить Верховную Раду проголосовать за проект изменений в госбюджет. То, что документ, подготовленный Алексеем Гончаруком и Оксаной Маркаровой, придется кардинально переписывать, было понятно еще в феврале: уже тогда план по доходам от налоговой и таможни не выполнялся, а это означало, что расходы придется сокращать.
Казалось бы, коронакризис перевернул ситуацию в катастрофу, но по обновленным показателям бюджета этого не скажешь. План по доходам у страны, чья экономика остановилась более чем на месяц, урезан всего на 11%, расходы – наоборот выросли на 7% из-за дополнительных затрат на медицину и соцвыплаты.
О кризисных временах говорит только дефицит: 298 млрд грн (в прежней версии было чуть больше 90 млрд) или 7% ВВП. Другие важные параметры – обновленный макропрогноз. Бюджет построен на предположении о резком падении ВВП, скачке инфляции и девальвации гривни (с 27 грн/$ до 29,5 грн/$).
Работу Минфина над обновленным бюджетом нельзя назвать секвестром, в классическом понимании этого слова. Речь шла скорее о перераспределении ресурсов: деньги, которые предусматривались для регионов, развития науки и строительства объектов инфраструктуры частично перенесли на медицину и финансирование дополнительных пенсий (в сумме - около 44 млрд грн).
Первую версию изменений в бюджет, которую готовил Минфин Игоря Уманского депутаты критиковали за радикальное урезание многих статей расходов. Среди прочего упоминались субвенции на развитие регионов, финансирование науки, кинематографа и театров, реформа образования.
Часть из этих планов пересмотрели при новом министре, но некоторые статьи все же полностью упразднили. В их числе – Фонд энергоэффективности и финансирование научных проектов.
Почти все "спорные" статьи расходов (особенно в сферах образования и науки) в итоге все же были сокращены, но вариант нового министра финансов Сергея Марченко сдержаннее, чем у его предшественника.
Кроме регионов, культуры и образования значительную часть бюджетов потеряли налоговая и таможня, Госстат, Министерство по делам ветеранов, МИДу почти полностью сократили финансирование на создание "позитивного имиджа Украины за рубежом".
Все сэкономленные деньги должны были пойти на основную статью допрасходов – антикризисный фонд на борьбу с коронавирусом. Его объем - 64,7 млрд грн. Он будет действовать на период карантина + 30 дней.
Деньги будут тратить по ситуации – фонд создавался для финансирования расходов, которые сейчас трудно предусмотреть. Основные направления: закупки медикаментов и медтехники, доплаты медикам, соцвыплаты, в том числе пособия по безработице. Если эти расходы не понадобятся, стабфонд обещают расформировать, а деньги вернуть на статьи расходов, которые сократили.
Кроме МВД и судей значительную прибавку получило Минэнергетики, которому выделили 1,6 млрд грн на "реструктуризацию угольной отрасли". Еще одна возросшая статья – обслуживание госдолга (3,3 млрд грн), которую пересмотрели из-за изменения прогнозного курса гривни.
Пока неясно, за счет чего Минфин собирается финансировать свой антикризисный бюджет.
Министр Сергей Марченко заявил, что новый план построен на предположении, что Украина получит в этом году деньги от МВФ, которыми можно будет оплачивать расходы.
Речь идет о $5-8 млрд, но, во-первых, на них можно рассчитывать только гипотетически: для новой программы МВФ нужно выполнить последнее prior action – так называемый "антиколомойский закон", который столкнулся с беспрецедентным сопротивлением в Верховной Раде.
Во-вторых, даже если Украина получит деньги МВФ, этого не хватит даже чтобы покрыть весь дефицит бюджета. Но этим наши потребности в деньгах не заканчиваются: еще есть более $10 млрд госдолга (часть выплат в гривне, поэтому точная сумма сильно зависит от курса), которые нужно выплатить в этом году.
Согласно плану заимствований Минфина у внешних кредиторов (кроме Фонда это Всемирный банк и ЕС) можно взять около $9 млрд. Еще $12,8 млрд предполагается взять на внутреннем рынке. Это почти в два раза больше, чем в 2020 году надеялось одолжить правительство Алексея Гончарука.
Кто бы мог одолжить Кабмину такую сумму? В теории, источники есть - точнее, были. Примерно столько Минфин смог собрать на внутреннем рынке в 2019 году. Тогда гривневые ОВГЗ принесли $8,8 млрд (в пересчете по среднегодовому курсу в 25,8 грн/$), половину которых дали нерезиденты, еще примерно $4,7 млрд – облигации в долларах и евро.
Это был беспрецедентный год по популярности украинских гособлигаций: без кризиса, с большими надеждами на новые власти. Сейчас все изменилось: гривневые ОВГЗ перестали пользоваться спросом еще в феврале – в относительно “хорошее” время.
Теперь источников денег у Минфина осталось не так много. Один из очевидных вариантов – НБУ.
Нужно ли регулятору возобновить покупку ОВГЗ для финансирования потребностей бюджета, чего не было с 2015 года – одна из главных экономических дискуссий последних недель. В Совете Нацбанка, который возглавляет Богдан Данилишин, говорят, что нужно. Правление Нацбанка пока всячески этому сопротивляется. "Эффекты от прямого финансирования знакомы тем, кто помнит 90-е", – заявил недавно глава НБУ Яков Смолий, прозрачно намекая на взаимосвязь "печатного станка" и гиперинфляции.
Что об этом думает министр финансов Сергей Марченко? "Это непростой бюджет, - отметил он в эфире Свободы слова Савика Шустера. – Если у нас будут ограниченные возможности для финансирования, будем предпринимать другие радикальные шаги".