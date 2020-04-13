Изменения в госбюджет внесены с учетом поддержки от МВФ - Минфин

Изменения в государственный бюджет на 2020 год, принятые Верховной Радой, предполагают получение Украиной прямой бюджетной поддержки от Международного валютного фонда (МВФ), сообщает пресс-служба Министерства финансов.

“В этом бюджете мы заложили ресурс от международных финансовых организаций, в том числе прямую бюджетную поддержку МВФ”, - прокомментировал министр Сергей Марченко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он подчеркнул, что поддержка от международных партнеров очень важна, потому что дает возможность полностью профинансировать все необходимые расходы, в первую очередь заработные платы врачей, социальную защиту граждан, расходы на инфраструктуру.

“Мы ожидаем от парламента положительного голосования и по так называемому банковскому законопроекту, который ускорит получение помощи МВФ”, - заключил министр.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте