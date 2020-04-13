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Изменения в госбюджет внесены с учетом поддержки от МВФ - Минфин

Изменения в госбюджет внесены с учетом поддержки от МВФ - Минфин
13.04.2020, 19:03

Принятые Радой изменения в госбюджет-2020 предполагают получение помощи МВФ для финансирования дефицита

Изменения в государственный бюджет на 2020 год, принятые Верховной Радой, предполагают получение Украиной прямой бюджетной поддержки от Международного валютного фонда (МВФ), сообщает пресс-служба Министерства финансов.

“В этом бюджете мы заложили ресурс от международных финансовых организаций, в том числе прямую бюджетную поддержку МВФ”, - прокомментировал министр Сергей Марченко.

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Он подчеркнул, что поддержка от международных партнеров очень важна, потому что дает возможность полностью профинансировать все необходимые расходы, в первую очередь заработные платы врачей, социальную защиту граждан, расходы на инфраструктуру.

“Мы ожидаем от парламента положительного голосования и по так называемому банковскому законопроекту, который ускорит получение помощи МВФ”, - заключил министр.

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Марина Кучук
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МВФ сергей марченко дефицит бюджета госбюджет-2020
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