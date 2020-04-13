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Дефицит бюджета - 298 млрд. Верховная Рада приняла изменения в госбюджет-2020

Дефицит бюджета - 298 млрд. Верховная Рада приняла изменения в госбюджет-2020
13.04.2020, 14:59

Депутаты одобрили увеличение финансирования МОЗ, помощь пенсионерам и безработным, а также создание фонда для борьбы с COVID-19 и его последствиями

Верховная Рада приняла законопроект №3279-д об изменениях в бюджете в связи с кризисом, вызванным коронавирусной инфекцией. За принятие за основу проголосовали 252 депутата, а в целом с технико-юридическими правками проголосовали – 249 депутатов.

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Обновленный проект был подан депутатами фракций Слуга народа, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.

По данным сравнительной таблицы, доходы бюджета предлагается сократить с 1,096 трлн грн до 975,8 млрд грн, расходы - увеличить с 1,184 трлн грн до 1,266 трлн грн.

Граничный дефицит бюджета может увеличиться с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн, лимит госдолга - с 2,045 трлн грн до 2,387 трлн грн.

Среди прочего профильный комитет поддержал внесение таких изменений: 

- сократить фонд на борьбу с коронавирусом на 2 млрд грн - до 64,9 млрд грн;

- восстановить дотацию аграриям в размере 4 млрд грн (Кабмин предлагал 2,5 млрд грн); 

- добавить 100 млн грн на строительство аэропорта Днепра (правительство не предлагало ничего); 

- добавить 21 млн грн на Украинский институт при МИД Украины.

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Из стабфонда будут финансироваться меры против эпидемии, закупка оборудования, помощь медикам, пенсионерам и потерявшим из-за карантина работу.

Обновленный законопроект предлагает увеличить финансирование, в частности, таких направлений: 

- дополнительные расходы на Национальную службу здоровья в размере 15,8 млрд грн для реализации программы государственных гарантий медобслуживания населения (расходы на экстренную медицинскую помощь в размере 0,9 млрд грн централизовали и перевели под управление Аппарата Минздрава);

- увеличение на 29,7 млрд грн расходов Пенсионного фонда (с 172,6 млрд грн до 202,3 млрд грн) для выплат пенсий, надбавок и повышений к пенсиям (планируется доплата в размере 1 000 грн лицам, размер пенсии которых меньше 5 000 грн);

- расходы на обслуживание госдолга на 3,3 млрд грн;

- увеличение Резервного фонда на 3 млрд грн (распределение средств фонда осуществляется по решению Кабмина).

В обновленном документе также уточнена редакция положения об ограничении вознаграждения и зарплаты руководителям, членам исполнительных органов и наблюдательных советов предприятий государственного сектора экономики на период действия карантина. 

Кроме того, на 1,08 млрд грн будет увеличено финансирование Государственной судебной администрации на оплату труда в системе правосудия.

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  • 30 марта предложенные Кабмином изменения в госбюджет не прошли первое чтение в Раде, их отправили на доработку в комитете.
    Кабмин пересмотрел макропрогноз на 2020 год.
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Юрий Тарасовский
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