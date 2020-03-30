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“Закроем вопрос с Коломойским”. Глава Привата о банковском законе 3260

“Закроем вопрос с Коломойским”. Глава Привата о банковском законе 3260
30.03.2020, 11:04

СЕО ПриватБанка Петр Крумханзл объяснил, как закон 3260 поможет в судах с Коломойским и Боголюбовым

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Принятие Верховной Радой банковского законопроекта №3260 поможет ПриватБанку “закрыть вопрос” судов с экс-собственниками – Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Об этом в интервью LIGA.net рассказал председатель правления банка Петр Крумханзл.

“Если закон будет принят, а суды по национализации НБУ и банк проиграют, то банк точно останется в государственной собственности, – сказал он. – Для нас этот вопрос будет закрыт. Бывшие владельцы смогут требовать компенсации у государства, доказав убытки”.

Читайте полный текст интервью: ПриватБанк: работа на карантине, суды с Коломойским и кредитные каникулы. Интервью

Крумханзл также акцентировал внимание на другом новшестве законопроекта, который вводит четкий механизм расчета компенсации и подтверждения убытков. “Он не дает бывшим владельцам возможности определять размер и условия компенсации на свое усмотрение или на усмотрение судов”, – отметил СЕО ПриватБанка.

Также он уточнил, что действие закона не распространяется на дело семьи Суркисов, которые оспаривают в суде связанность с Коломойским и Боголюбовым.

“Закон 3260 в этом кейсе обратной силы не имеет. Государство, в случае проигрыша, может потерять всю сумму bail-in (принудительная конвертация средств связанных лиц в капитал банка во время национализации, - Ред.) ПриватБанка, а это до 30 млрд гривень”, - сказал Крумханзл.

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  • Сегодня в 14:00 состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором планировалось рассмотрение законов о реформе рынка земли и о банках, который часто называют "антиколомойским", поскольку он должен предотвратить возможность возвращения ПриватБанка олигарху Игорю Коломойскому. LIGA.net ведет подробную хронику происходящего в парламенте.
  • Верховная Рада была близка к голосованию сокращенной версии законопроекта (в тот момент - №2571) в начале февраля, но тогда доработанную версию авторства главы финкомитета Даниила Гетманцева не одобрил МВФ.  Детали здесь >>>.
  • Принятие закона входит в число prior actions, которые Украина должна выполнить для получения новой программы Международного валютного фонда. Сейчас Украина претендует на расширенную помощь МВФ из-за пандемии коронавируса. Президент Владимир Зеленский накануне сообщил, что речь идет о $8 млрд.

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Шевчук Сергей
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Петр Крумханзл антиколомойский закон
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