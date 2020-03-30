“Закроем вопрос с Коломойским”. Глава Привата о банковском законе 3260

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Принятие Верховной Радой банковского законопроекта №3260 поможет ПриватБанку “закрыть вопрос” судов с экс-собственниками – Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Об этом в интервью LIGA.net рассказал председатель правления банка Петр Крумханзл.

“Если закон будет принят, а суды по национализации НБУ и банк проиграют, то банк точно останется в государственной собственности, – сказал он. – Для нас этот вопрос будет закрыт. Бывшие владельцы смогут требовать компенсации у государства, доказав убытки”.

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Крумханзл также акцентировал внимание на другом новшестве законопроекта, который вводит четкий механизм расчета компенсации и подтверждения убытков. “Он не дает бывшим владельцам возможности определять размер и условия компенсации на свое усмотрение или на усмотрение судов”, – отметил СЕО ПриватБанка.

Также он уточнил, что действие закона не распространяется на дело семьи Суркисов, которые оспаривают в суде связанность с Коломойским и Боголюбовым.

“Закон 3260 в этом кейсе обратной силы не имеет. Государство, в случае проигрыша, может потерять всю сумму bail-in (принудительная конвертация средств связанных лиц в капитал банка во время национализации, - Ред.) ПриватБанка, а это до 30 млрд гривень”, - сказал Крумханзл.

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