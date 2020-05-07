Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Назначена новая глава миссии МВФ в Украине

Назначена новая глава миссии МВФ в Украине
07.05.2020, 17:10

Миссию МВФ в Украине возглавила Иванна Владкова Голлар. Ранее она была главой миссий в Молдове и Северной Македонии

Главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине назначена гражданка Болгарии Иванна Владкова Голлар, сообщил 7 мая постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Госпожа Владкова Голлар имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках. Среди последних ее назначений - глава миссий в Молдове и Северной Македонии”, - сказал он.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Владкова Голлар сменила на этом посту Рона ван Родена с 1 мая.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Марина Кучук
Напишите нам
МВФ миссия мвф Рон ван Роден Иванна Владкова Голлар
Комментарии
Последние новости
 