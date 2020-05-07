Назначена новая глава миссии МВФ в Украине

Главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине назначена гражданка Болгарии Иванна Владкова Голлар, сообщил 7 мая постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Госпожа Владкова Голлар имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках. Среди последних ее назначений - глава миссий в Молдове и Северной Македонии”, - сказал он.

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Владкова Голлар сменила на этом посту Рона ван Родена с 1 мая.

Украина ведет переговоры с МВФ о новой расширенной программе финансирования на $8 млрд. Последним условием для предоставления кредита является так называемый “антиколомойский” закон, за который в Слуге народа планируют проголосовать 13 мая.

Также в МВФ заявили, что могут пересмотреть условия предоставления финансирования, если Украина примет изменения в законодательство о Национальном антикоррупционном бюро.

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