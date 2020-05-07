Назначена новая глава миссии МВФ в Украине

Главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине назначена гражданка Болгарии Иванна Владкова Голлар, сообщил 7 мая постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
"Госпожа Владкова Голлар имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках. Среди последних ее назначений - глава миссий в Молдове и Северной Македонии”, - сказал он.
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Владкова Голлар сменила на этом посту Рона ван Родена с 1 мая.
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