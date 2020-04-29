В МВФ предупредили Банковую о возможных проблемах с кредитом

Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден направил письмо в Офис президента Украины, в котором предупреждает о пересмотре действий фонда, если в законодательство о НАБУ будут внесены изменения. Об этом пишет Европейская правда.

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"Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуют корректировки любой новой программы (сотрудничества МВФ с Украиной)", - пояснил Роден.

Отмечается, что поводом для письма стали "предложенные изменения в законодательство, которые расширят основания для увольнения главы НАБУ, включив в них решение суда об административном коррупционном правонарушении".

В МВФ считают, что такие изменения поставят под сомнение независимость НАБУ. Роден напомнил, что институциональная независимость НАБУ и его председателя являются критическими составляющими его эффективности и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ.

10 марта в Верховную Раду был внесен законопроект №3180 ,которым предлагалось расширить перечень оснований для увольнения директора НАБУ. На этой недле Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде принять за основу законопроект №3133, который также может привести к отставке главы НАБУ Артема Сытника.

22 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит $8 млрд кредита от МВФ, если выполнит последнее условие - ВР проголосует за так называемый банковский закон. завершил рассмотрение более 16 000 поправок и ко второму чтению. Финансовый комитет подготовил законопроект ко второму чтению.

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