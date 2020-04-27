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"Антиколомойский" закон. Комитет завершил рассмотрение поправок: фото

"Антиколомойский" закон. Комитет завершил рассмотрение поправок: фото
27.04.2020, 13:55

Финансовый комитет рекомендовал законопроект о банках ко второму чтению. За проголосовали 18 членов комитета

Сегодня, 27 апреля, финансовый комитет Верховной Рады завершил рассмотрение всех поправок к законопроекту о банках №2571-д. Об этом в Facebook написал заместитель главы комитета народный депутат Ярослав Железняк.

"Четыре дня обсуждение рекордного количества поправок - и наш финансовый комитет рекомендовал закон о банках ко второму чтению. Сразу скажу, что все нормы, касающиеся кейса ПриватБанка и запрещают возвращение банков экс-владельцам, остались без изменений", - написал депутат.

При этом он отметил, что некоторые изменения в тексте закона есть. В частности, в законопроекте ко второму чтению:

- убрали норму об ограничении государственной регистрации. Вопрос может быть решен на уровне подзаконных нормативно-правовых актов, без изменений в закон;
- изменили процедуру назначения судом аудиторской компании, которая будет определять размер убытков;
- судебные производства, которые начались, но не получили окончательного решения до дня вступления в силу этого закона, решаются, рассматриваются или пересматриваются по новым правилам, предусмотренным настоящим законом;
- уточнили изменения к норме о запрете остановки аукционов;
- внесли технико-юридические изменения, которые улучшают качество законопроекта.

По словам Желяезняка, многие изменения, которые могли улучшить банковское регулирование не включены в текст законопроекта из-за ограничений по 116 ст. регламента.

"Но договорились, что в ближайшее время Ольга Белкова внесет соответствующий законопроект", - уточнил Железняк.

24 апреля глава финансового комитета Даниил Гетманцев показал, как выглядят 16 586 поправок к законопроекту.

Анна Андреева
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финансовый комитет антиколомойский закон
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