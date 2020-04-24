Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На заседание комитета по “антиколомойскому” закону пригласили МВФ

На заседание комитета по “антиколомойскому” закону пригласили МВФ
24.04.2020, 09:45

Комитет прошел 94% правок к “антиколомойскому” закону. На следующее заседание пригласили МВФ

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подписал письмо к Международному валютному фонду (МВФ) с приглашением присоединиться к обсуждению законопроекта о банках (№2571-д). Об этом сообщается на сайте парламента.

Инициаторами письма выступили члены комитета, кто именно, не уточняется.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Следующее заседание назначено на понедельник 27 апреля.

По сообщению замглавы комитета Ярослава Железняка, на вчерашнем заседании депутаты рассмотрели 94% поправок, поданных к законопроекту.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Марина Кучук
Напишите нам
Даниил Гетманцев антиколомойский закон МВФ
Комментарии
Последние новости
 