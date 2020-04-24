На заседание комитета по “антиколомойскому” закону пригласили МВФ

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подписал письмо к Международному валютному фонду (МВФ) с приглашением присоединиться к обсуждению законопроекта о банках (№2571-д). Об этом сообщается на сайте парламента.

Инициаторами письма выступили члены комитета, кто именно, не уточняется.

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Следующее заседание назначено на понедельник 27 апреля.

По сообщению замглавы комитета Ярослава Железняка, на вчерашнем заседании депутаты рассмотрели 94% поправок, поданных к законопроекту.

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