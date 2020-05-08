Переговоры с МВФ без "антиколомойского" закона невозможны - глава Минфина

Украина не сможет продолжить переговоры о новой краткосрочной программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) без принятия во втором чтении законопроекта о банковском регулировании №2571-д (так называемый "антиколомойский"). Об этом во время заседания финансового комитета Верховной Рады заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Мы получили сообщение, что без голосования за этот законопроект, дальнейшие переговоры с МВФ невозможны", - сказал министр.

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Также Марченко уточнил, что Украина обсуждает с Фондом программу финансирования stand-by на полтора года. Сумма финансирования – $5 млрд в течение 2020-2021 года, добавил глава Минфина.

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7 мая в МВФ сообщили об изменениях в переговорах с Украиной : вместо трехлетней расширенной программы кредитования EFF теперь обсуждается 18-месячная stand-by. В Фонде отметили, что инструменты stand-by более подходят для текущей ситуации, в которой находится Украина.

В Слуге народа планируют проголосовать за "антиколомойский" закон 13 мая.

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