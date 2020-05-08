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Переговоры с МВФ без "антиколомойского" закона невозможны - глава Минфина

Переговоры с МВФ без "антиколомойского" закона невозможны - глава Минфина
08.05.2020, 13:59

По словам министра финансов Сергея Марченко, дальнейшие переговоры с МВФ невозможны, пока законопроект о банках №2571-д не будет принят

Украина не сможет продолжить переговоры о новой краткосрочной программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) без принятия во втором чтении законопроекта о банковском регулировании №2571-д (так называемый "антиколомойский"). Об этом во время заседания финансового комитета Верховной Рады заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Мы получили сообщение, что без голосования за этот законопроект, дальнейшие переговоры с МВФ невозможны", - сказал министр.

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Также Марченко уточнил, что Украина обсуждает с Фондом программу финансирования stand-by на полтора года. Сумма финансирования – $5 млрд в течение 2020-2021 года, добавил глава Минфина.

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Марина Кучук, Сергей Шевчук
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МВФ сергей марченко антиколомойский закон
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