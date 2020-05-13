Верховная Рада приняла "антиколомойский" закон

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2571-д (так называемый “антиколомойский”), который является последним условием Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления финансирования Украине.

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“За” проголосовали 270 депутатов.

Перед принятием закона в Верховную Раду прибыл президент Владимир Зеленский. Он призвал депутатов принять “банковский” закон, чтобы помочь украинской экономике.

Законопроект №2571 - это пул изменений в банковское законодательство, которые в том числе касаются судебных разбирательств вокруг решений Национального банка. Закон касается всех банков, которые обанкротились вследствие кризиса 2014-2015 годов.

Документ уточняет, что экс-владельцы банков-банкротов действительно могут признать действия государства неправомерными, но не могут вернуть контроль над финучреждениями. При этом они могут претендовать на материальную компенсацию, но для этого должны доказать свои убытки с помощью международного аудитора.

Закон прямо повлияет практически на все судебные процессы, которые идут вокруг национализации ПриватБанка.

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