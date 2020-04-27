Финансовый комитет Рады завершил рассмотрение более 16 000 поправок к так называемому "антиколомойскому” закону. Проект готов к финальному голосованию в Верховной Раде, причем в более жесткой версии, чем первоначальный вариант.

Текст еще не готов, но LIGA.net ознакомилась со сравнительной таблицей к законопроекту - эти изменения войдут в итоговую редакцию документа. Если его примут, как уже пообещал президент Владимир Зеленский, это прямо повлияет практически на все судебные процессы, которые идут вокруг национализации ПриватБанка.

И это – плохая новость для экс-владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Сложная судьба "антиколомойского" закона

Финансовому комитету Рады понадобился почти месяц, чтобы разобрать 16586 поправок, которые нардепы подали к банковскому законопроекту №2571-д между первым и вторым чтениями. Финальные уточнения были приняты днем, 27 апреля.

ЧТО ТАКОЕ "АНТИКОЛОМОЙСКИЙ ЗАКОН" Законопроект №2571 - это пул изменений в банковское законодательство, которые в том числе касаются судебных разбирательств вокруг решений НБУ. Закон касается всех банков, которые обанкротились вследствие кризиса 2014-2015 годов. Проект уточняет, что экс-владельцы банков-банкротов действительно могут признать действия государства неправомерными. Например, Нацбанк мог ошибочно признать конкретный банк неплатежеспособным. Новый закон призван смягчить возможные последствия поражения государства в судах с экс-бенефициарами банков. Главная идея: неправильные решения госструктур – не повод для отмены их решений. И чтобы получить компенсацию за них, нужно доказать свои убытки с помощью международного аудитора. Это применимо и к ПриватБанку: перед национализацией в декабре 2016 года он был признан банкротом, поскольку НБУ обнаружил в банке огромный портфель кредитов, выданных компаниям Игоря Коломойского и его бизнес-партнеров. Экс-владелец Привата оспаривает практически все действия Нацбанка того периода. Благодаря новациям, которые предусматривает 2571 и большой судебной войне вокруг Привата, законопроект получил неформальное название – "антиколомойский". Его принятие существенно усиливает позиции государства в судах с олигархом вокруг национализации. Сейчас Рада рассматривает уже третий вариант законопроекта. Первый появился в Раде в декабре 2019 года от Кабмина Алексея Гончарука, но застрял в финкомитете. Его сокращенную версию, которую предложил глава комитета Даниил Гетманцев, по информации собеседников LIGA.net в Раде, не согласовал МВФ. Третья редакция столкнулась с ожесточенным противостоянием группы депутатов. Всего к законопроекту подали почти 17 000 правок – абсолютный рекорд в истории украинского парламента. Депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица (обоих СМИ относят к "орбите Коломойского") называли законопроект неконституционным, поскольку он нарушает право граждан на оспаривание решений госорганов. Чтобы обойти "законодательный спам" Рада приняла законопроект №1043 об изменениях в регламент. Они вводят особую процедуру для законопроектов, которые получили свыше 500 правок: каждая фракция или группа определяют не более пяти предложений или поправок, не поддержанных комитетом, на которых они настаивают. Чтобы пойти по сокращенному пути с "антиколомойским" законом нужны подписи 150 нардепов.

Плохие новости для Коломойского: как закон угрожает его прошлым судебным победам

Итог работы профильного комитета с законопроектом стал настоящим сюрпризом: он не только сохранил все ключевые нормы, на которых настаивали в НБУ и МВФ, но и получил даже более жесткие формулировки, точно невыгодные экс-собственникам украинских банков-банкротов.

Комитет еще не подготовил финальную версию законопроекта, рекомендованную ко второму чтению, но текст правок, которые внесли депутаты, есть в распоряжении LIGA.net.

В них три главных новшества. Два из них - ухудшают позиции экс-собственников банков-банкротов, в том числе Коломойского и Боголюбова, в борьбе с государством. Одна - увеличивает размер возможной компенсации за понесенные убытки.

Первое. Убытки действительно нужно доказать с помощью аудитора, который соответствует критериям НБУ и имеет право аудировать отчетность банков. Фирму выбирает суд.

Новая деталь: контракт с аудитором заключает Нацбанк, истец, который доказывает факт убытков вносит на счета НБУ депозит, как гарантию оплаты. Отчет аудитора о финансовом состоянии банка приравнивается к выводу экспертизы. Суд не имеет права его отклонить.

Чем это плохо для Коломойского? С аудитором (даже, если это будет украинская компания) доказать убытки будет намного сложнее, чем если бы объем компенсации определял непосредственно суд. По официальной версии НБУ, дыра в капитале ПриватБанка на момент национализации составляла 155 млрд грн. Независимый аудит EY, который проводился в начале 2017 года, не делал заключений по капиталу, но подтвердил, что у Привата было катастрофически низкое качество кредитного портфеля (кредиты - основной источник дохода любого банка).

Второе. Все действующие судебные процессы, в которых оспариваются решения госструктур относительно банков-банкротов, должны учитывать нормы нового закона. В первой редакции законопроекта этой позиции не было.

В контексте ПриватБанка это важно, поскольку с момента вступления закона в силу, решения госструктур (НБУ, Минфин, Фонд гарантирования вкладов) можно оспаривать, но нельзя отменять/откатывать назад. Именно это Коломойский пытается сделать в судах, где он оспаривает национализацию Привата и покупку банка Министерством финансов.

Третье изменение - хорошая новость для пострадавших от действий регуляторов. Депутаты изменили определение упущенной выгоды.Теперь это потерянный доход, а не прибыль акционера банка, как было указано в первой редакции. В теории, это позволит некоторым экс-бенефициарам банков добиться более крупных компенсаций от государства.

Реально "антиколомойский". Как новый закон повлияет на суды ПриватБанка

Эти изменения способны сильно повлиять на ход всей судебной войны за ПриватБанк.

Главное последствие принятия законопроекта 2571 в таком виде, как рекомендует финкомитет Рады – Игорь Коломойский точно не сможет вернуть банк, поскольку нормы нового закона должны применяться во всех процессах, даже уже начавшихся.

До сих пор влияние "антиколомойского" закона на суды вокруг Привата было неочевидным, рассказывает собеседник LIGA.net среди юристов, представляющих государство на судах с Коломойским. Формулировки первой редакции законопроекта оставляли судам пространство для трактовок: стоит ли применять новые нормы уже начатым процессам или следовать правилу "закон не имеет обратной силы".

"Прямо прописав, что новые нормы нужно применять в существующих процессах, законодатель перестраховывается, – говорит он. – Теперь судьи будут анализировать, как закон влияет на конкретное производство. Некоторые процессы, вероятно, будут закрыты".

В деле ПриватБанка сейчас идет три ключевых суда:

Большая палата Верховного суда, где семья Суркисов доказывает свою несвязанность с Игорем Коломойским.

В данный момент это ключевой процесс, который определит законно ли Нацбанк определил связанными с экс-владельцами лицам сотни компаний и физлиц. По критерию связанности с Коломойским ПриватБанк конвертировал депозиты многих экс-клиентов (так называемая операция bail-in), среди них были и Суркисы. Общая сумма конвертации превысила 29 млрд грн.

От результата этого дела также зависит юрисдикция всего спора: хозяйственная или административная.

27 апреля очередное слушание дела в Большой палате не состоялось: судьи обратились в Офис Генпрокурора и Высший совет правосудия из-за "давления со стороны СМИ".

Шестой апелляционный административный суд. Рассматривает апелляцию НБУ на решение Окружного админсуда Киева о незаконности национализации ПриватБанка.

Подробно аргументы суда LIGA.net описывала год назад. Апелляция должна была состояться в декабре 2019, но суд умышленно не стал рассматривать дело, приостановив процесс до окончательного решения по делу Суркисов.

Хозсуд Киева. Коломойский просит вернуть ему акции Привата. Дело также поставлено на паузу – до завершения процесса о национализации. Об этом процессе LIGA.net в деталях писала здесь.

По словам собеседника LIGA.net среди юристов государства, "антиколомойский" закон, скорее всего, не повлияет на дело Суркисов. "В законе говорится об акционерах банка на момент признания неплатежеспособным, bail-in же возник уже после национализации, – отмечает он.

Процессы в "админке" и хозсуде могут быть пересмотрены с поправкой на новый закон. Но в любом случае, даже если Коломойский и Боголюбов докажут в суде, что НБУ был неправ, признавая ПриватБанк неплатежеспособным, им останется только инициировать новый процесс – о компенсации убытков. И их еще нужно будет доказать.

По информации собеседников LIGA.net в руководстве фракции Слуга народа, голосования за "антиколомойский закон" во втором чтении может состояться уже на следующей неделе.

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