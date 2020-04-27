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Зеленский - Макрону: "Антиколомойский" закон будет принят

Зеленский - Макрону: "Антиколомойский" закон будет принят
27.04.2020, 16:47

Президент Зеленский пообщался по телефону с президентом Франции и пообещал, что парламент примет законопроект №2571

Верховная Рада примет законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Закон о банках является для нас приоритетным. Я уверен, что мы проголосуем его, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ", - подчеркнул глава государства.

Также президент Украины выразил надежду, что на уровне ЕС быстро примут решение о предоставлении Украине 1,2 млрд евро помощи для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Макрон в свою очередь "высоко оценил прогресс во внедрении реформ в Украине и личную роль Зеленского в этом процессе".

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Юрий Тарасовский
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вадимир зеленский антиколомойский закон
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